ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

МКС отреагировал на санкции США и объяснил, что на самом деле под угрозой

05:12 19.08.2026 Ср
2 мин
В суде заверили, что никаких уступок из-за давления не будет
aimg Екатерина Коваль
МКС отреагировал на санкции США и объяснил, что на самом деле под угрозой Фото: здание Международного уголовного суда в Гааге (facebook.com/gnatovsky)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Международный уголовный суд заявил, что новые санкции США против его представителей подрывают верховенство права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Укринформа в Гааге.

В Международном уголовном суде заявили, что меры против судей, прокуроров и других сотрудников, выполняющих мандат, предоставленный суду государствами-участниками, подрывают именно верховенство права.

В суде отметили: когда работникам судебной системы угрожают за исполнение закона, под угрозой оказывается весь международный правопорядок.

Несмотря на давление, в МКС подчеркнули, что не намерены отступать от своих полномочий. Суд заверил, что продолжит поддерживать своих сотрудников, а также жертв международных преступлений.

Это заявление МКС прозвучало после того, как 18 августа США ввели санкции против двух чиновников суда - президентки МКС Томоко Акане и старшего судебного адвоката Абдулайе Сейе, - приняты на основе исполнительного указа Трампа 2025 года. Ранее РБК-Украина писала, что администрация США пообещала активизировать усилия по подрыву деятельности суда.

Давление Вашингтона на МКС продолжается уже не первый год. Ранее суд отстранил от должности главного прокурора Карима Хана - именно он добивался ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. А еще раньше США уже вводили санкции против самого Хана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МКС Соединенные Штаты Америки
Новости
НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild
НАТО раскрыла свой пошаговый план на случай нападения России, - Bild
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР