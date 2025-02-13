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США ввели санкції проти прокурора МКС Каріма Хана. Він видав ордер на арешт Путіна

Україна, Четвер 13 лютого 2025 20:27
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США ввели санкції проти прокурора МКС Каріма Хана. Він видав ордер на арешт Путіна Фото: прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він 2023 року видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління контролю за іноземними активами США.

"МКС, не маючи на те законних підстав, затвердив юрисдикцію і розпочав попереднє розслідування щодо персоналу США і деяких їхніх союзників, зокрема Ізраїлю, і далі зловживав своїми повноваженнями, видавши необґрунтовані ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта", - йдеться в указі.

У документі йдеться про те, що МКС не має юрисдикції щодо Сполучених Штатів або Ізраїлю, оскільки жодна з країн не є учасником Римського статуту або членом МКС.

"Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є процвітаючими демократіями зі збройними силами, які суворо дотримуються законів війни. Нещодавні дії МКС проти Ізраїлю та США створюють небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішніх і колишніх військовослужбовців США, включно з діючими військовослужбовцями збройних сил", - уточнюється в указі президета США.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Їх звинуватили в нібито скоєних злочинах під час війни в Секторі Газа.

Нагадаємо, в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна. Ордер стосувався незаконної депортації дітей з України в Росію. Крім того, МУС проводить розслідування інших воєнних злочинів Путіна. Можливо, будуть додаткові ордери.

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