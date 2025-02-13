США ввели санкції проти прокурора МКС Каріма Хана. Він видав ордер на арешт Путіна
США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він 2023 року видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління контролю за іноземними активами США.
"МКС, не маючи на те законних підстав, затвердив юрисдикцію і розпочав попереднє розслідування щодо персоналу США і деяких їхніх союзників, зокрема Ізраїлю, і далі зловживав своїми повноваженнями, видавши необґрунтовані ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта", - йдеться в указі.
У документі йдеться про те, що МКС не має юрисдикції щодо Сполучених Штатів або Ізраїлю, оскільки жодна з країн не є учасником Римського статуту або членом МКС.
"Жодна з країн ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є процвітаючими демократіями зі збройними силами, які суворо дотримуються законів війни. Нещодавні дії МКС проти Ізраїлю та США створюють небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішніх і колишніх військовослужбовців США, включно з діючими військовослужбовцями збройних сил", - уточнюється в указі президета США.
Як повідомлялося, у листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Їх звинуватили в нібито скоєних злочинах під час війни в Секторі Газа.
Нагадаємо, в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна. Ордер стосувався незаконної депортації дітей з України в Росію. Крім того, МУС проводить розслідування інших воєнних злочинів Путіна. Можливо, будуть додаткові ордери.
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