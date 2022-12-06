Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень: що цьому сприяло

Як повідомили на сайті Нацбанку, станом на 1 грудня міжнародні резерви України становили 27 951,4 млн доларів. Цей рівень вищий, ніж на початку повномасштабної війни Росії проти України: на ранок 24 лютого резерви становили 27 422,2 млн доларів. Серед основних факторів, які сприяли такому зростанню - допомога партнерів та експорт агропродукції.

Загалом упродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

операції з управління державним боргом;

операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

За даними регулятора, в листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки стабільним надходженням міжнародної допомоги на фоні менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 4 616,9 млн доларів. З них: 2,5 млн доларів - від ЄС, 1,5 млн доларів - від США через трастовий фонд Світового банку, понад 517 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики, 69 млн доларів - від міжнародних кредиторів. Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив 605 млн доларів.

Стійкі валютні надходження з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу, дозволили Нацбанку другий місяць поспіль зменшувати інтервенції з продажу валюти. НБУ минулого місяця продав на валютному ринку 1 632,7 млн доларів та викупив до резервів 63,9 млн доларів. Тобто чистий продаж валюти Нацбанком у листопаді зменшився до 1 568,8 млн доларів.

Крім того, на обсяги резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів, вартість яких минулого місяця зросла на 380,7 млн доларів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголосили в НБУ.