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Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 14:34
Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України Фото: НБУ провів чергове опитування про системні ризики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі Україні за останні півроку майже не змінився. У листопаді 2022 року топ-менеджери фінансових установ зійшлися на думці, що війна з Росією створює високі або дуже високі ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Опитування про системні ризики" НБУ.

Як зазначили в НБУ, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що до повномасштабного вторгнення тривалий час створював найбільші ризики для сектору, цього разу ледве потрапив до чільної десятки. Фактори рівня інфляції, обмінного курсу і далі перебували серед лідерів джерел ризику.

У порівнянні з травнем 2022 року суттєво підвищилися ризики рівня економічної активності. Також зросли ризики шахрайства та кібернетичних загроз - вони традиційно входять до п’ятірки найбільших загроз.

Банкіри назвали найбільші ризики для фінансового сектору України

Топ-менеджери фінансових установ України дещо поліпшили власні оцінки поточного стану фінансового сектору порівняно з травнем. Частка тих, хто оцінив його стан як поганий чи дуже поганий, від травня знизилася на 12 в. п. до 17%. Водночас три чверті респондентів сприймали поточний стан фінсектору як задовільний.

Більшість опитаних наголосили на погіршенні стану фінансового сектору за останні шість місяців. Проте частка фінустанов, які заявили про погіршення, знизилася порівняно з травнем на 17 в. п. до 72%. Кожен четвертий керівник вважав, що стан фінсектору не змінився.

Разом з тим очікування на майбутнє учасників фінансового ринку поліпшилися. Частка респондентів, що очікують погіршення стану фінсектору в наступні пів року, скоротилася майже вдвічі до половини опитаних. Ще 43% респондентів не очікують змін.

Опитування проводилося з 10 до 24 листопада 2022 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, 11 страхових та трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.

Нагадаємо, у листопаді бізнес продовжив зазнавати втрат від повномасштабної війни і терористичних атак та, відповідно, послабив оцінки щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді 2022 року знизився до 42,7 пунктів із 44,9 у жовтні.

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