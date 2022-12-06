Международные резервы Украины превысили довоенный уровень: что этому способствовало

Как сообщили на сайте Нацбанка, по состоянию на 1 декабря международные резервы Украины составили 27 951,4 млн долларов. Этот уровень выше, чем в начале полномасштабной войны России против Украины: на утро 24 февраля резервы составляли 27 422,2 млн долларов. Среди основных факторов, способствовавших такому росту - помощь партнеров и экспорт агропродукции.

В целом в ноябре динамику международных резервов определяли следующие факторы:

операции по управлению государственным долгом;

операции Национального банка на межбанковском валютном рынке;

переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

По данным регулятора, в ноябре резервы выросли на 10,7% благодаря стабильным поступлениям международной помощи на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте. Так, на валютные счета правительства в НБУ поступило 4616,9 млн долларов. Из них: 2,5 млн долларов - от ЕС, 1,5 млн долларов - от США через трастовый фонд Всемирного банка, более 517 млн долларов - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа, 69 млн долларов - от международных кредиторов. В то же время, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство Украины выплатило 605 млн долларов.

Устойчивые валютные поступления со стороны экспортеров, прежде всего агропромышленного комплекса, позволили Нацбанку второй месяц подряд уменьшать интервенции по продаже валюты. НБУ в прошлом месяце продал на валютном рынке 1 632,7 млн долларов и выкупил в резервы 63,9 млн долларов. То есть чистая продажа валюты Нацбанком в ноябре уменьшилась до 1 568,8 млн долларов.

Кроме того, на объемы резервов повлияла переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в прошлом месяце выросла на 380,7 млн долларов.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в НБУ.