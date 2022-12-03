Скільки Україна повинна виплатити боргів: прогноз НБУ на наступний рік

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ( НБУ ).

За даними НБУ, у четвертому кварталі 2022 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 5,271 млрд доларів, з яких 4,295 млрд доларів - основна сума боргу, 976 млн доларів - відсотки.

Згідно з планом, за 2023 рік виплати складуть 11,307 млрд доларів, з яких 8,937 млрд доларів - основна сума боргу, 2,369 млрд доларів - відсотки. Пікові платежі припадають на перший квартал - 3,235 млрд доларів та четвертий квартал - 3,062 млрд доларів.

У 2023 році Україна повинна повернути МВФ 2,758 доларів, з яких 2,438 млрд доларів основа сума, 414 млн доларів - відсотки.