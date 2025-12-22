UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Між Віткоффом і Рубіо існує негласна конкуренція щодо мирного плану для України, - ЗМІ

Фото: Стів Віткофф і Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і американський держсекретар Марко Рубіо негласно конкурують один з одним щодо просування мирного плану для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання повідомило, що Віткофф неодноразово організовував міжнародні зустрічі щодо мирних переговорів потай від Рубіо.

Зокрема, навесні спецпредставник Трампа домовився про особисту зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що Рубіо дізнався випадково. Держсекретар зміг долучитися до зустрічі тільки після того, як зв'язався з Віткоффом і той дав згоду.

Наприкінці листопада, після переговорів у Женеві, Віткофф організував зустріч з українськими посадовцями у Флориді. Тоді Рубіо дізнався про неї лише тоді, коли українці зв'язалися з його представниками.

"Цілком очевидно, що Рубіо був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим, хто керує всім цим", - пише видання з посиланням на джерело.

Крім того, у Віткоффа з Рубіо та посадовцями Держдепартаменту конфлікт щодо питань безпеки, який особливо проявляється під час його візитів до Росії.

Деякі представники адміністрації Трампа сумніваються у доцільності використання Віткоффом власного літака, зокрема, через відсутність захищених каналів зв'язку.

Водночас, у Білому домі публічно заявляють, що Рубіо з Віткоффом спільно працюють над закінченням війни в Україні.

Переговори в США

Нагадаємо, нові переговори щодо припинення війни в Україні відбулися в Маямі, штат Флорида, у п'ятницю, 19 грудня. Українські та європейські посланці провели переговори зі своїми американськими колегами та домовилися про відновлення контактів найближчим часом.

Вже у суботу, 20 грудня, до Маямі прибув представник Росії Кирило Дмитрієв. Він провів переговори зі Стівом Віткоффом і зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Після завершення зустрічі Дмитрієв заявив, що переговори були "конструктивними".

