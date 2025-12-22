Между Уиткоффом и Рубио существует негласная конкуренция по мирному плану для Украины, - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио негласно конкурируют друг с другом по продвижению мирного плана для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Издание сообщило, что Уиткофф неоднократно организовывал международные встречи по мирным переговорам втайне от Рубио.
В частности, весной спецпредставитель Трампа договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о чем Рубио узнал случайно. Госсекретарь смог присоединиться к встрече только после того, как связался с Уиткоффом и тот дал согласие.
В конце ноября, после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. Тогда Рубио узнал о ней только тогда, когда украинцы связались с его представителями.
"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", - пишет издание со ссылкой на источник.
Кроме того, у Уиткоффа с Рубио и чиновниками Госдепартамента конфликт по вопросам безопасности, который особенно проявляется во время его визитов в Россию.
Некоторые представители администрации Трампа сомневаются в целесообразности использования Уиткоффом собственного самолета, в частности, из-за отсутствия защищенных каналов связи.
В то же время, в Белом доме публично заявляют, что Рубио с Уиткоффом совместно работают над окончанием войны в Украине.
Напомним, новые переговоры по прекращению войны в Украине состоялись в Майами, штат Флорида, в пятницу, 19 декабря. Украинские и европейские посланники провели переговоры со своими американскими коллегами и договорились о возобновлении контактов в ближайшее время.
Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл представитель России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
После завершения встречи Дмитриев заявил, что переговоры были "конструктивными".