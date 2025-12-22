RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Между Уиткоффом и Рубио существует негласная конкуренция по мирному плану для Украины, - СМИ

Фото: Стив Уиткофф и Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и американский госсекретарь Марко Рубио негласно конкурируют друг с другом по продвижению мирного плана для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Издание сообщило, что Уиткофф неоднократно организовывал международные встречи по мирным переговорам втайне от Рубио.

В частности, весной спецпредставитель Трампа договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, о чем Рубио узнал случайно. Госсекретарь смог присоединиться к встрече только после того, как связался с Уиткоффом и тот дал согласие.

В конце ноября, после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. Тогда Рубио узнал о ней только тогда, когда украинцы связались с его представителями.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", - пишет издание со ссылкой на источник.

Кроме того, у Уиткоффа с Рубио и чиновниками Госдепартамента конфликт по вопросам безопасности, который особенно проявляется во время его визитов в Россию.

Некоторые представители администрации Трампа сомневаются в целесообразности использования Уиткоффом собственного самолета, в частности, из-за отсутствия защищенных каналов связи.

В то же время, в Белом доме публично заявляют, что Рубио с Уиткоффом совместно работают над окончанием войны в Украине.

 

Переговоры в США

Напомним, новые переговоры по прекращению войны в Украине состоялись в Майами, штат Флорида, в пятницу, 19 декабря. Украинские и европейские посланники провели переговоры со своими американскими коллегами и договорились о возобновлении контактов в ближайшее время.

Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл представитель России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

После завершения встречи Дмитриев заявил, что переговоры были "конструктивными".

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план СШАСтив УиткоффМарко РубиоВойна в Украине