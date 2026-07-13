Між "Молнією" та "Шахедом": які нові дрони готує Росія для атак

Якими можуть бути нові дрони РФ

За словами керівника Trident Group, ворог намагається знайти збалансоване рішення між відносно дешевими безпілотниками типу "Молнія" та важкими масивними дронами-камікадзе типу "Шахед".

"Ми маємо дуже серйозно готуватися до масової появи таких засобів на полі бою", - наголосив Юрій Гуменчук.

Чи допоможуть росіянам цивільні авто та автономні перехоплювачі

Коментуючи зміну тактики ворога, зокрема пересадку російських військових на цивільні автомобілі, Гуменчук зазначив, що це не вирішить їхніх проблем на оперативному рівні, адже більшість габаритних цілей просто неможливо перемістити у звичайний пікап.

Читайте також: Які елементи Patriot можуть робити в Україні та скільки часу на це потрібно

Водночас поява масових автономних перехоплювачів з боку РФ у найближчому майбутньому малоймовірна, оскільки для цього окупантам потрібен не лише ефективний безпілотник, а й комплексна система виявлення та розгалужена інфраструктура управління.

Швидше за все, російські перехоплювачі працюватимуть лише як точкове ППО для захисту критичних об'єктів (НПЗ, заводів) та великих міст, таких як Москва чи Петербург.

Ставка на РЕБ

Значно більшою небезпекою наразі залишається масштабування російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Для цього у ворога є відпрацьовані технологічні рішення, глибока профільна експертиза та налагоджене серійне виробництво та інфраструктура, зазначив Гуменчук.

Саме через активний розвиток російського РЕБ українська армія та розробники мають постійний великий запит на створення нових, нестандартних видів зв'язку для обходу ворожих перешкод.