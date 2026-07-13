Які елементи Patriot можуть робити в Україні та скільки часу на це потрібно

Поетапний сценарій та збірка ракет

За словами Федірка, комплекс Patriot складається з багатьох складних елементів: радара, пунктів управління, пускових установок, засобів зв’язку, програмного забезпечення та кількох типів ракет. Створення всієї системи з нуля вимагало б доступу до надкритичних технологій та сертифікації десятків ліній.

Тому на початковому етапі Україна рухатиметься за більш реалістичним планом:

Перший крок: обслуговування, ремонт і виготовлення окремих нескладних компонентів, контейнерів та обладнання.

обслуговування, ремонт і виготовлення окремих нескладних компонентів, контейнерів та обладнання. Другий крок: фінальна збірка та випробування ракет-перехоплювачів із використанням імпортованих вузлів.

фінальна збірка та випробування ракет-перехоплювачів із використанням імпортованих вузлів. Третій крок: поступове поглиблення локалізації та збільшення частки власного виробництва деталей.

Ігор Федірко наголосив, що ракети сімейства PAC-2 (виробник Raytheon) та PAC-3 (продукт Lockheed Martin) мають абсолютно різні ланцюги постачання. Через це отримання ліцензії на один тип ракет не дозволить автоматично збирати інший, тому на старті йтиметься лише про один конкретний тип перехоплювача.

Реальні терміни запуску ліній

Політичне рішення про ліцензію є лише першим кроком, після якого необхідно укласти міжурядові угоди, провести аудит заводів, підготувати обладнання та навчити персонал, каже Федірко. За максимально сприятливих умов терміни освоєння процесів виглядатимуть так:

1–2 роки знадобиться для запуску окремих операцій, ремонту або складання ракет із готових імпортованих модулів;

знадобиться для запуску окремих операцій, ремонту або складання ракет із готових імпортованих модулів; 2–3 роки необхідно для виходу на стабільне серійне виробництво;

необхідно для виходу на стабільне серійне виробництво; 4–7 років триватиме перехід до глибокої локалізації, яка включає виготовлення значної частини компонентів всередині України.

"Для порівняння, рішення про розширення виробництва ракет GEM-T у Німеччині оформили у 2024 році, будівництво підприємства тривало близько двох років, а перші постачання запланували на кінець 2026-го - початок 2027 року. І це в країні, яка десятиліттями працює з цими системами. Тому не варто очікувати, що ліцензія дозволить Україні вже за кілька місяців самостійно випускати ракети. Проте цей процес дасть нам довгострокову спроможність, якої немає навіть у багатьох країн НАТО", - зазначив Федірко.