Между "Молнией" и "Шахедом": какие новые дроны готовит Россия для атак

Какими могут быть новые дроны РФ

По словам руководителя Trident Group, враг пытается найти сбалансированное решение между относительно дешевыми беспилотниками типа "Молния" и тяжелыми массивными дронами-камикадзе типа "Шахед".

"Мы должны очень серьезно готовиться к массовому появлению таких средств на поле боя", - подчеркнул Юрий Гуменчук.

Помогут ли россиянам гражданские авто и автономные перехватчики

Комментируя изменение тактики врага, в частности, пересадку российских военных на гражданские автомобили, Гуменчук отметил, что это не решит их проблем на оперативном уровне, ведь большинство габаритных целей просто невозможно переместить в обычный пикап.

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В то же время, появление массовых автономных перехватчиков со стороны РФ в ближайшем будущем маловероятно, поскольку для этого оккупантам нужен не только эффективный беспилотник, но и комплексная система обнаружения и разветвленная инфраструктура управления.

Скорее всего, российские перехватчики будут работать только как точечное ПВО для защиты критических объектов (НПЗ, заводов) и крупных городов, таких как Москва или Петербург.

Ставка на РЭБ

Значительно большей опасностью остается масштабирование российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для этого у врага есть отработанные технологические решения, глубокая профильная экспертиза и отлаженное серийное производство и инфраструктура, отметил Гуменчук.

Именно из-за активного развития российского РЭБ у украинской армии и разработчиков есть постоянный большой запрос на создание новых, нестандартных видов связи для обхода враждебных препятствий.