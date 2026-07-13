Между "Молнией" и "Шахедом": какие новые дроны готовит Россия для атак

Россия активно работает над созданием новых беспилотников класса мидлстрайк для атак на украинские логистические маршруты.
Об этом заявил СЕО оборонной компании Trident Group Юрий Гуменчук в интервью РБК-Украина.
Какими могут быть новые дроны РФ
По словам руководителя Trident Group, враг пытается найти сбалансированное решение между относительно дешевыми беспилотниками типа "Молния" и тяжелыми массивными дронами-камикадзе типа "Шахед".
"Мы должны очень серьезно готовиться к массовому появлению таких средств на поле боя", - подчеркнул Юрий Гуменчук.
Помогут ли россиянам гражданские авто и автономные перехватчики
Комментируя изменение тактики врага, в частности, пересадку российских военных на гражданские автомобили, Гуменчук отметил, что это не решит их проблем на оперативном уровне, ведь большинство габаритных целей просто невозможно переместить в обычный пикап.
В то же время, появление массовых автономных перехватчиков со стороны РФ в ближайшем будущем маловероятно, поскольку для этого оккупантам нужен не только эффективный беспилотник, но и комплексная система обнаружения и разветвленная инфраструктура управления.
Скорее всего, российские перехватчики будут работать только как точечное ПВО для защиты критических объектов (НПЗ, заводов) и крупных городов, таких как Москва или Петербург.
Ставка на РЭБ
Значительно большей опасностью остается масштабирование российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для этого у врага есть отработанные технологические решения, глубокая профильная экспертиза и отлаженное серийное производство и инфраструктура, отметил Гуменчук.
Именно из-за активного развития российского РЭБ у украинской армии и разработчиков есть постоянный большой запрос на создание новых, нестандартных видов связи для обхода враждебных препятствий.
Напомним, будущее производство ЗРК Patriot в Украине станет одной из приоритетных целей для российских атак, но оборонная отрасль уже научилась работать в условиях постоянных ракетных ударов России, отметил в комментарии РБК-Украина директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко.