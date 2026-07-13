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Между "Молнией" и "Шахедом": какие новые дроны готовит Россия для атак

13:56 13.07.2026 Пн
2 мин
Какие новые дроны-мидлстрайки для ударов по логистике ВСУ готовит Россия?
aimg Лев Шевченко
Фото: обломки российского "Шахеда" (Нацполиция)

Россия активно работает над созданием новых беспилотников класса мидлстрайк для атак на украинские логистические маршруты.

Об этом заявил СЕО оборонной компании Trident Group Юрий Гуменчук в интервью РБК-Украина.

Какими могут быть новые дроны РФ

По словам руководителя Trident Group, враг пытается найти сбалансированное решение между относительно дешевыми беспилотниками типа "Молния" и тяжелыми массивными дронами-камикадзе типа "Шахед".

"Мы должны очень серьезно готовиться к массовому появлению таких средств на поле боя", - подчеркнул Юрий Гуменчук.

Помогут ли россиянам гражданские авто и автономные перехватчики

Комментируя изменение тактики врага, в частности, пересадку российских военных на гражданские автомобили, Гуменчук отметил, что это не решит их проблем на оперативном уровне, ведь большинство габаритных целей просто невозможно переместить в обычный пикап.

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В то же время, появление массовых автономных перехватчиков со стороны РФ в ближайшем будущем маловероятно, поскольку для этого оккупантам нужен не только эффективный беспилотник, но и комплексная система обнаружения и разветвленная инфраструктура управления.

Скорее всего, российские перехватчики будут работать только как точечное ПВО для защиты критических объектов (НПЗ, заводов) и крупных городов, таких как Москва или Петербург.

Ставка на РЭБ

Значительно большей опасностью остается масштабирование российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для этого у врага есть отработанные технологические решения, глубокая профильная экспертиза и отлаженное серийное производство и инфраструктура, отметил Гуменчук.

Именно из-за активного развития российского РЭБ у украинской армии и разработчиков есть постоянный большой запрос на создание новых, нестандартных видов связи для обхода враждебных препятствий.

Напомним, будущее производство ЗРК Patriot в Украине станет одной из приоритетных целей для российских атак, но оборонная отрасль уже научилась работать в условиях постоянных ракетных ударов России, отметил в комментарии РБК-Украина директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко.

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