Між "австрійським люксом" і новобудовою: скільки коштує оренда у Львові та де найвищі ціни

Вартість оренди житла у Львові демонструє впевнене зростання, а частка витрат на житло у сімейному бюджеті досягає критичних позначок.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки зараз коштує оренда житла у Львові.
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За останній рік ринок оренди у Львові подорожчав у всіх сегментах. Найбільше "додали" в ціні однокімнатні квартири - їхня медіанна вартість зросла на 28%.
Зараз зняти 1-кімнатну квартиру в середньому коштує 22 400 грн. Ціна у Львові обігнала Київ та зрівнялась із Ужгородом - це найвищі показник в Україні.
Двокімнатні квартири подорожчали на 27% (медіанна ціна - 27 000 грн), а трикімнатні - на 24% (медіанна ціна - 31 000 грн). Фактично, за рік орендарі стали платити на 24-28% більше за той самий квадратний метр.
Середня вартість оренди будинку на 100 кв - 40 300 грн в місяць.
Ціни на оренду суттєво варіюються залежно від району. Шевченківський район зараз утримує лідерство за вартістю як однокімнатних (24 600 грн), так і двокімнатних (31 400 грн) квартир.
Водночас Галицький район, попри свій центральний статус, пропонує порівняно доступніші варіанти для однокімнатних помешкань - близько 18 000 грн.
Медіанні ціни оренди за районами:
Найбільш тривожним показником залишається співвідношення орендної плати до рівня заробітних плат. Згідно з даними, у липні 2026 року медіанний відсоток зарплати, що йде на оренду, для 1-кімнатних квартир складає 69%.
Ще складніша ситуація з більшим житлом. Для оренди 2-кімнатної квартири потрібно віддати близько 83% медіанної заробітної плати, а для 3-кімнатної - майже всю зарплату, близько 96%.
Це свідчить про те, що для багатьох сімей у Львові оренда перетворилася на домінуючу статтю витрат, яка майже повністю поглинає доходи.
"Львів протягом усього періоду повномасштабного вторгнення демонструє найбільш стабільне зростання цін. Дорожчає не лише оренда, на вторинному ринку вартість однокімнатних квартир протягом року зросла на 11%, а "квадрат у новобудовах" на 14%", - розповіла у коментарі РБК-Україна керівниця "ЛУН Статистики" Людмила Кірюхіна.
Вартість оренди також радикально залежить від віку будинку. Орендарі готові переплачувати за нові проєкти, що відповідають сучасним стандартам комфорту.
Так, медіанна ціна за 2-кімнатну квартиру в новобудовах (після 2010 року) сягає 33 000 грн. Для порівняння, аналогічне житло в "австрійському люксі" обійдеться у 24 000 грн, а в радянських типових проєктах - у 17 000 грн.
Зрештою, ринок оренди у Львові в середині 2026 року демонструє високий рівень "перегріву". Попит залишається вищим за пропозицію, а орендарі змушені вибирати між комфортними умовами новобудов та фінансовим виживанням у старішому житловому фонді.
Раніше ми писали, що в Україні зріс попит на оренду житла, особливо у прифронтових містах. Найбільший сплекс спостерігають у Запоріжжі, Харкові та Сумах. Водночас у Києві та Одесі попит знизився, а Львів зберігає стабільне зростання інтересу до оренди.
Читайте також про те, що у більшості міст знадобиться 5-7 років, щоб назбирати на купівлю квартиру. Це якщо людина відкладатиме цю зарплату. А от у прифронтових регіонах на це піде значно менше часу.