Попит зріс у 4 рази: де найчастіше орендують кімнати та в яких регіонах найвищі ціни

У низці регіонів України суттєво зріс попит на довгострокову оренду кімнат. Найбільше за рік інтерес до такого житла збільшився у Запорізькій області, де кількість відгуків на одне оголошення зросла більш ніж у чотири рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне: Аномальний житловий бум: У прифронтових регіонах зафіксовано різке зростання інтересу до довгострокового винайму кімнат.

У прифронтових регіонах зафіксовано різке зростання інтересу до довгострокового винайму кімнат. Де інтерес падає: Найбільше зниження попиту продемонструвала Херсонська область, де кількість відгуків на оголошення впала у 6 разів.

Найбільше зниження попиту продемонструвала Херсонська область, де кількість відгуків на оголошення впала у 6 разів. Рейтинг найдорожчих регіонів: Найвищі ціни на оренду кімнат утримує Західна Україна. Найдорожчим став Закарпаття з медіанною ціною 6 000 грн/місяць.

Найвищі ціни на оренду кімнат утримує Західна Україна. Найдорожчим став Закарпаття з медіанною ціною 6 000 грн/місяць. Найдешевші та стабільні пропозиції: Попри шалений попит, ціни у Запорізькій та Харківській областях залишаються відносно доступними - близько 3 000 гривень на місяць.

Попри шалений попит, ціни у Запорізькій та Харківській областях залишаються відносно доступними - близько 3 000 гривень на місяць. Причини зміни трендів: Стрімкий попит на Сході та Півдні зумовлений високою потребою у тимчасовому житлі через переміщення населення та перебування військових.

Де попит зріс найбільше

За даними аналітиків, найактивніше кімнати у довгострокову оренду у травні 2026 року шукали мешканці Запорізької області. Тут кількість відгуків на одне оголошення збільшилася у 4,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також суттєве зростання попиту зафіксували у:

Харківській області - майже втричі;

Миколаївській області - у 1,7 раза;

Закарпатській області - у 1,5 раза.

Крім того, інтерес до оренди кімнат зріс у Черкаській області на 38%, Хмельницькій - на 28%, Чернівецькій - на 26%, Полтавській - на 24%, Дніпропетровській - на 20%, Івано-Франківській - на 17%, Львівській - на 14% та Кіровоградській - на 9%.

Де попит впав

Водночас у деяких областях інтерес до оренди кімнат знизився.

Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області, де кількість відгуків на одне оголошення скоротилася у шість разів порівняно з травнем 2025 року.

Також попит зменшився у:

Чернігівській області - на 46%;

Волинській області - на 40%;

Рівненській області - на 32%;

Сумській області - на 24%;

Тернопільській області - на 15%.

Скільки коштує оренда кімнати

Найдорожчою для орендарів залишається Закарпатська область. У травні цього року медіанна вартість оренди кімнати там сягнула 6 тисяч гривень на місяць, що на 20% більше, ніж роком раніше.

До регіонів із найвищими цінами також увійшли:

Львівська область - 5 тисяч гривень на місяць;

Чернівецька область - 4,5 тисячі гривень.

У Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській та Івано-Франківській областях медіанна вартість оренди становила 4 тисячі гривень.

За 3,5 тисячі гривень на місяць можна було орендувати кімнату у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Запорізькій та Харківській областях, попри суттєве зростання попиту, оренда залишалася відносно доступною - близько 3 тисяч гривень на місяць.

Найдешевші кімнати пропонували у Херсонській області - за медіанною ціною 1,5 тисячі гривень на місяць.

Чому зростає попит

Аналітики зазначають, що різке зростання попиту у Запорізькій та Харківській областях може бути пов'язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення населення, перебування військових та загальну безпекову ситуацію в прифронтових регіонах.

Водночас у західних областях ціни продовжують зростати завдяки стабільному попиту та відносно безпечним умовам проживання.

Дослідження охоплює ринок довгострокової оренди кімнат у всіх областях України та базується на даних за травень 2026 року порівняно з травнем 2025 року.