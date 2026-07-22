Между "австрийским люксом" и новостройкой: сколько стоит аренда во Львове и где самые высокие цены

Главное: Стремительное подорожание: За последний год стоимость аренды во Львове выросла на 24-28% во всех сегментах жилья.

За последний год стоимость аренды во Львове выросла на 24-28% во всех сегментах жилья. Ценовые рекорды: Стоимость аренды однокомнатных квартир во Львове достигла 22 400 грн, что является самым высоким показателем в Украине, обогнав Киев и сравнявшись с Ужгородом.

Стоимость аренды однокомнатных квартир во Львове достигла 22 400 грн, что является самым высоким показателем в Украине, обогнав Киев и сравнявшись с Ужгородом. Нагрузка на бюджет: Аренда превратилась в доминирующую статью расходов: арендаторы однокомнатных квартир отдают 69% медианной зарплаты, двухкомнатных - 83%, а трехкомнатных - почти 96%.

Аренда превратилась в доминирующую статью расходов: арендаторы однокомнатных квартир отдают 69% медианной зарплаты, двухкомнатных - 83%, а трехкомнатных - почти 96%. Разрыв цен: Аренда двухкомнатной квартиры в новостройке после 2010 года стоит 33 000 грн, тогда как аналогичное жилье в "австрийском люксе" обойдется в 24 000 грн, а в советских проектах - в 17 000 грн.

Поражающие цифры: рынок за год прибавил четверть стоимости

За последний год рынок аренды во Львове подорожал по всем сегментам. Больше всего "прибавили" в цене однокомнатные квартиры - их медианная стоимость выросла на 28%.

Сейчас снять 1-комнатную квартиру в среднем стоит 22 400 грн. Цена во Львове обогнала Киев и сравнялась с Ужгородом - это самый высокий показатель в Украине.

Двухкомнатные квартиры подорожали на 27% (медианная цена - 27 000 грн), а трехкомнатные - на 24% (медианная цена - 31 000 грн). Фактически, за год арендаторы стали платить на 24-28% больше того же квадратного метра.

Средняя стоимость аренды дома на 100 кв - 40 300 грн в месяц.

Район имеет значение: где дороже всего

Цены на аренду существенно варьируются в зависимости от района. Шевченковский район сейчас удерживает лидерство по стоимости как однокомнатных (24 600 грн), так и двухкомнатных (31 400 грн) квартир.

В то же время Галицкий район, несмотря на свой центральный статус, предлагает более доступные варианты для однокомнатных квартир - около 18 000 грн.

Медианные цены аренды по районам:

Шевченковский: однокомнатные - 24 600 гривен; двухкомнатные - 31 400 гривен;

Железнодорожный: однокомнатные - 22 400 гривен, двухкомнатные - 24 600 гривен;

Франковский: однокомнатные - 22 400 гривен, двухкомнатные - 26 000 гривен;

Сыховский: однокомнтанные - 22 400 гривен; двухкомнатные - 26 900 гривен;

Лычаковский: однокомнатные - 20 200 гривен; двухкомнатные - 24 600 гривен;

Галицкий: однокомнатные - 18 000 гривен; двухкомнатные - 24 600 гривен.

Жизнь "за пределом" зарплаты: сколько львовяне отдают за крышу над головой

Наиболее тревожным показателем остается соотношение арендной платы к уровню заработной платы. Согласно данным, в июле 2026 года медианный процент идущей на аренду зарплаты для 1-комнатных квартир составляет 69%.

Еще более сложная ситуация с большим жильем. Для аренды 2-комнатной квартиры нужно отдать около 83% медианной заработной платы, а для 3-комнатной - почти всю зарплату, около 96%.

Это свидетельствует о том, что для многих семей во Львове аренда превратилась в доминирующую статью расходов, почти полностью поглощающую доходы.

"Львов в течение всего периода полномасштабного вторжения демонстрирует наиболее стабильный рост цен. Дорожает не только аренда, на вторичном рынке стоимость однокомнатных квартир в течение года выросла на 11%, а "квадрат в новостройках" на 14%", - рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель "ЛУН Статистики" Людмила Кирюхина.

Новостройки против "жилья по историей": за что мы платим

Стоимость аренды также радикально зависит от возраста дома. Арендаторы готовы переплачивать за новые проекты, отвечающие современным стандартам комфорта.

Так, медианная цена за 2-х комнатную квартиру в новостройках (после 2010 года) достигает 33 000 грн. Для сравнения, аналогичное жилье в "австрийском люксе" обойдется в 24 000 грн, а в советских типовых проектах - в 17 000 грн.

Цены на рынке аренды во Львове (инфографика ЛУН)

В конце концов рынок аренды во Львове в середине 2026 года демонстрирует высокий уровень "перегрева". Спрос остается выше предложения, а арендаторы вынуждены выбирать между комфортными условиями новостроек и финансовой выживаемостью в старом жилом фонде.