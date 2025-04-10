"Мій друг". Трамп заявив про готовність зустрітись з Сі Цзіньпіном

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив про готовність зустрітись з китайським лідером Сі Цзіньпіном після нещодавнього підвищення мит проти Китаю до 125% .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Звичайно, він мій друг. Він мені подобається... Звичайно, я б з ним зустрівся", - заявив Трамп, відповідаючи на питання журналіста щодо його готовності переговорити або ж зустрітись з китайським лідером.

Зокрема під час розмови з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що вважає, що нібито "Китай хоче укласти угоду (з США, - ред.).

"Насправді всі хочуть укласти угоду. Ми хочемо зробити те, що правильно для нашої країни, ми також хочемо зробити те, що правильно для світу", - додав він.