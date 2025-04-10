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"Мій друг". Трамп заявив про готовність зустрітись з Сі Цзіньпіном

Четвер 10 квітня 2025 10:14
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"Мій друг". Трамп заявив про готовність зустрітись з Сі Цзіньпіном Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Сі Цзіньпін, лідер Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Білого дому Дональд Трамп заявив про готовність зустрітись з китайським лідером Сі Цзіньпіном після нещодавнього підвищення мит проти Китаю до 125%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Звичайно, він мій друг. Він мені подобається... Звичайно, я б з ним зустрівся", - заявив Трамп, відповідаючи на питання журналіста щодо його готовності переговорити або ж зустрітись з китайським лідером.

Зокрема під час розмови з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що вважає, що нібито "Китай хоче укласти угоду (з США, - ред.).

"Насправді всі хочуть укласти угоду. Ми хочемо зробити те, що правильно для нашої країни, ми також хочемо зробити те, що правильно для світу", - додав він.

Торгівельна війна Трампа

9 квітня президент США заявив, що знизить нещодавно введені мита для кількох країн, а також оголосив про негайне підвищення мит на китайські товари до 125%.

Перед цим проти китайських товарів, які ввозяться на територію США, почали діяти мита у розмірі 104%. Через це Китай запровадив підвищення мит на американські товари з 34% до 84%. Потім цифра зросла до дзеркальних 104%.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, затвердив мита на товари зі США на суму близько 21 мільярда євро (23,04 млрд доларів).

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