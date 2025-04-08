Коли Америку б'ють, вона відповідає сильніше: у Білому домі підтвердили 104% мита для Китаю

У Білому домі підтвердили підвищення тарифів на імпорт китайських товарів у США до 104%. Однак зазначили, що президент Дональд Трамп переконаний у бажанні Пекіна досягти домовленості щодо мит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Речниця Білого дому уточнила, що нові тарифи для Китаю запрацюють з початку середи, 9 квітня, за місцевим часом.

"Це була помилка Китаю, що він відповів президенту. Бо коли Америку б'ють, він б'є у відповідь сильніше. Тому сьогодні опівночі проти Китаю будуть введені 104-відсоткові тарифи", - заявила Левітт.

Однак, за її словами, Трамп вважає, що Китай хоче і повинене укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо торгових мит.

"Президент вірить, що Китай хоче укласти угоду і просто не знає, як це почати. І якщо Китай запропонує угоду, він буде неймовірно люб'язним, але зробить так, як буде найкраще для американського народу", - додала Левітт.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%. Тарифи набудуть чинності, бо Китай не скасував свої дзеркальні мита на вимоги США.

Митна війна Трампа

Нагадаємо, минулого тижня США запровадили мита на імпорт товарів різного спектру для більшості країн світу. Тарифи коливаються від 10 до 50% і дуже негативно вплинули на світові фондові біржі, які відреагували стрімким падінням індексів.

Зокрема, США запровадили для Китаю імпортні мита в розмірі 34%. У відповідь Пекін анонсував запровадити аналогічний тариф 34% на американський імпорт.