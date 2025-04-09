Китай не здається: Пекін відповів на 104%-ві тарифи Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Уряд Китаю оголосив, що запроваджує з 10 квітня додатковий 54%-вий тариф на імпорт зі США. Це відповідає додатковим 54%-вим митам, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Уряд Китаю виступив із розлогим засудженням американської торговельної політики, звинувативши Сполучені Штати в багаторічному протекціонізмі та порушенні торговельної угоди, укладеної двома сторонами наприкінці першого терміну президента Трампа.

Документ опублікувало інформаційне управління кабінету міністрів Пекіна через кілька годин після того, як Трамп підвищив до 104% додаткові мита на китайські товари, введені ним під час його другого терміну.

Тарифна війна

Мита президента США Дональда Трампа на товари з Китаю в розмірі 104% набули чинності 9 квітня. Тарифи зросли ще на 54% після того, як Пекін відмовився зняти відповідні мита на американські товари до дедлайну, встановленого Трампом.

Китай і США втягнуті в цикл тарифів "око за око" незабаром після повернення Трампа в Білий дім у січні. Президент США ще не говорив зі своїм китайським колегою, президентом Сі Цзіньпіном, через понад два місяці після його інавгурації.

Раніше Китай пообіцяв "боротися до кінця" в тарифній війні з Трампом, назвавши мита США шантажем.