"Мой друг". Трамп заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином после недавнего повышения пошлин против Китая до 125% .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Конечно, он мой друг. Он мне нравится... Конечно, я бы с ним встретился", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о его готовности переговорить или встретиться с китайским лидером.

В частности во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что считает, что якобы "Китай хочет заключить сделку (с США, - ред.).

"На самом деле все хотят заключить сделку. Мы хотим сделать то, что правильно для нашей страны, мы также хотим сделать то, что правильно для мира", - добавил он.