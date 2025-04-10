"Мой друг". Трамп заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином после недавнего повышения пошлин против Китая до 125%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Конечно, он мой друг. Он мне нравится... Конечно, я бы с ним встретился", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о его готовности переговорить или встретиться с китайским лидером.
В частности во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что считает, что якобы "Китай хочет заключить сделку (с США, - ред.).
"На самом деле все хотят заключить сделку. Мы хотим сделать то, что правильно для нашей страны, мы также хотим сделать то, что правильно для мира", - добавил он.
Торговая война Трампа
9 апреля президент США заявил, что снизит недавно введенные пошлины для нескольких стран, а также объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%.
Перед этим против китайских товаров, которые ввозятся на территорию США, начали действовать пошлины в размере 104%. Из-за этого Китай ввел повышение пошлин на американские товары с 34% до 84%. Затем цифра выросла до зеркальных 104%.
Европейский союз (ЕС), в свою очередь, утвердил пошлины на товары из США на сумму около 21 миллиарда евро (23,04 млрд долларов).
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