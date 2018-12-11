Митрополиту Илариону разрешили пересекать линию разграничения на Донбассе

Фото: митрополит Иларион (wikipedia.org)

Митрополиту Илариону и митрополиту Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения

Двум митрополитам Украинской православной церкви Московского патриархата вернули возможность пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Горловской и Славянской епархии УПЦ МП.

Сообщается, что сегодня, 11 декабря, митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе.

Напомним, ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць пообещал разобраться с отказом митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону в выезде с оккупированного Донбасса. Иларион направил ему открытое обращение в связи с ситуацией, которая сложилась 9 декабря на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".

Ранее украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Илариона. По данным Донецкой епархии, ему отказали во въезде из-за аннулирования электронного пропуска в базе Службы безопасности Украины. В то же время уточняется, что за несколько дней до этого он беспрепятственно выезжал на оккупированную территорию.