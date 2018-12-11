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Митрополиту Іларіону дозволили перетинати лінію розмежування на Донбасі

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 21:15
Митрополиту Іларіону дозволили перетинати лінію розмежування на Донбасі
Фото: митрополит Іларіон (wikipedia.org)

Митрополиту Іларіону і митрополиту Митрофану відновили пропуски, що дозволяють перетинати лінію розмежування

Двом митрополитам Української православної церкви Московського патріархату повернули можливість перетину лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ МП.

Повідомляється, що сьогодні, 11 грудня, митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону і митрополиту Горлівському і Слов'янськом Митрофану відновили пропуски, що дозволяють перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць пообіцяв розібратися з відмовою митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону у виїзді з окупованого Донбасу. Іларіон направив йому відкрите звернення у зв'язку з ситуацією, яка склалася 9 грудня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

Раніше українські прикордонники не пропустили з окупованого Донбасу митрополита Іларіона. За даними Донецької єпархії, йому відмовили у в'їзді за анулювання електронного пропуску в базі Служби безпеки України. У той же час уточнюється, що за кілька днів до цього він безперешкодно виїжджав на окуповану територію.

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