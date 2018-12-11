Куць обещает разобраться с отказом митрополиту Илариону в выезде из ОРДО

Фото: митрополит Иларион (wikipedia.org)

Глава Донецкой ВГА заявил, что пытается "решить этот вопрос"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць обещает разобраться с отказом митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону в выезде с оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Куця.

Куць отметил, что Иларион направил ему открытое обращение в связи с ситуацией, которая сложилась 9 декабря на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".

"Глубоко обеспокоен ситуацией, которая сложилась. Намерен обратиться в соответствующие органы, чтобы выяснить все обстоятельства и причины, которые к ней привели, и решить этот вопрос", - отметил Куць.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Илариона. По данным Донецкой епархии, ему отказали во въезде из-за аннулирования электронного пропуска в базе Службы безопасности Украины. В то же время уточняется, что за несколько дней до этого он беспрепятственно выезжал на оккупированную территорию.

Отметим, на прошлое неделе Синод УПЦ Московского патриархата запретил своему епископату участвовать в Объединительном соборе.