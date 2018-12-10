Пограничники отказали иерарху УПЦ Московского патриархата в выезде из ОРДО

Фото: митрополит Иларион (wikipedia.org)

Митрополиту Илариону отказали в выезде с оккупированного Донбасса

Украинские пограничники не пропустили с оккупированного Донбасса митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (УПЦ Московского патриархата). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую епархию.

Сообщается, что митрополиту отказали в пересечении линии разграничения на КПВВ "Новотроицкое". Также сообщается, что Иларион направлялся из Донецка в монастырь в Волновахском районе. По информации Донецкой епархии, иерарху отказали во въезде из-за аннулирования электронного пропуска в базе Службы безопасности Украины.

При этом уточняется, что пропуск был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря Иларион пересекал линию разграничения, возвращаясь в Донецк с Синода УПЦ в Киеве.

"Еще большее непонимание вызывает факт того, что гражданину Украины отказано в неотъемлемом праве въезда на Родину", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Синод УПЦ Московского патриархата запретил своему епископату участвовать в объединительном Соборе, на котором будет создана поместная церковь.

В то же время президент Петр Порошенко просил у предстоятеля этой церкви Онуфрия помощи в освобождении украинских моряков.