Тимошенко рассказала, как обеспечить молодежь жильем и работой

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Инструментом для достижения этих целей является новая стратегия НБУ, считает Тимошенко

Условия для обеспечения молодежи доступным жильем, работой и достойными зарплатами нужно обеспечить в первую очередь. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на Всеукраинском молодежном форуме, который сегодня проходит в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Лидер "Батькивщины" отметила, что инструментом для достижения этих целей является новая стратегия для Национального банка Украины.

"Открою вам маленькую тайну: то, что касается жилья и части обеспечения работой, это может сделать президент в достаточно короткий срок, обладая конституционным правом вносить кандидатуру председателя Национального банка Украины. Потому что все, что вы видите – жилье, работа, заработная плата – это правильная системная политика НБУ", – подчеркнула она.

По убеждению Тимошенко, сейчас Нацбанк управляется извне, "он полностью выведен из-под контроля украинской власти и из-под национальной стратегии". Именно поэтому его необходимо возвращать в систему управления Украины, убеждена она.

Кроме того, по словам Тимошенко, необходимо разрушить коррупционные схемы и финансовые пирамиды, которые действуют под патронатом Нацбанка.

Она привела цифры, подтвержденные аналитиками, которые работают над Новым экономическим курсом: "За последние 4.5 года за финансовые махинации с помощью НБУ выведено из страны 12 млрд 850 млн долл. И примерно столько же (12, 5 млрд долл.) – за это время получено от МВФ. Такого в Украине не делали никогда".

Лидер "Батькивщины" подчеркнула необходимость вернуть Национальный банк государству, поставить там руководителем профессионала.

"Мы поменяем всю жизнь страны, начиная от стабильности курса гривны и заканчивая правильной системой кредитования", – подытожила политик.