Митниця Фінляндії повідомила про рекордну кількість порушень санкції проти РФ

Кількість митних правопорушень у Фінляндії досягла свого піку через спроби обійти чинні санкції проти Росії. Це призвело до порушень регулювання та вилучення наркотичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника митниці Фінляндії Ханна Сінкконена, про яку пише Helsinki Times.

У 2022 році було виявлено 6 482 митних правопорушень, що на 1000 більше ніж у попередньому році.

"Більшість наркотиків були виявлені в комерційному трафіку та замовлені онлайн через сайти даркнету та дискусійні групи", - йдеться у повідомленні.

За словами Сінкконена, соціальний ефект від запобігання злочинності митною службою перевищив 100 мільйонів євро, при цьому більшість порушень пов'язана із санкціями проти Росії та Білорусі.

"Вкрай важливо продовжувати забезпечувати дотримання правил і боротися з незаконною торгівлею наркотичними речовинами та ліками, щоб запобігти подальшій шкоді суспільству. Реакція фінської митниці на ці виклики була вражаючою і співпраця між місцевою та міжнародною владою має життєво важливе значення для забезпечення громадської безпеки", - додав представник митниці.