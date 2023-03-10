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Митниця Фінляндії повідомила про рекордну кількість порушень санкції проти РФ

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Фінляндія, П'ятниця 10 березня 2023 15:45
Митниця Фінляндії повідомила про рекордну кількість порушень санкції проти РФ Фото: Митниця Фінляндії повідомила про рекордну кількість порушень санкції проти РФ (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість митних правопорушень у Фінляндії досягла свого піку через спроби обійти чинні санкції проти Росії. Це призвело до порушень регулювання та вилучення наркотичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника митниці Фінляндії Ханна Сінкконена, про яку пише Helsinki Times.

У 2022 році було виявлено 6 482 митних правопорушень, що на 1000 більше ніж у попередньому році.

"Більшість наркотиків були виявлені в комерційному трафіку та замовлені онлайн через сайти даркнету та дискусійні групи", - йдеться у повідомленні.

За словами Сінкконена, соціальний ефект від запобігання злочинності митною службою перевищив 100 мільйонів євро, при цьому більшість порушень пов'язана із санкціями проти Росії та Білорусі.

"Вкрай важливо продовжувати забезпечувати дотримання правил і боротися з незаконною торгівлею наркотичними речовинами та ліками, щоб запобігти подальшій шкоді суспільству. Реакція фінської митниці на ці виклики була вражаючою і співпраця між місцевою та міжнародною владою має життєво важливе значення для забезпечення громадської безпеки", - додав представник митниці.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Саулі Ніїністе, який неодноразово розмовляв із російським президентом і якого за це називали "шептуном Путіна", більше не бачить у цьому позитивних сторін.

Фінляндія надасть Україні 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співробітництва у сфері розвитку.

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