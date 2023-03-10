ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ

Новина українською →
Финляндия, Пятница 10 марта 2023 15:45
Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ Фото: Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Количество таможенных правонарушений в Финляндии достигло своего пика из-за попыток обойти действующие санкции против России. Это привело к нарушениям регулирования и изъятия наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя таможни Финляндии Ханна Синконена, о котором пишет Helsinki Times.

В 2022 году было выявлено 6482 таможенных правонарушений, что на 1000 больше чем в предыдущем году.

"Большинство наркотиков были обнаружены в коммерческом трафике и заказаны онлайн через сайты даркнета и дискуссионные группы", - говорится в сообщении.

По словам Синкконена, социальный эффект от предотвращения преступности таможенной службой превысил 100 миллионов евро, при этом большинство нарушений связано с санкциями против России и Беларуси.

"Крайне важно продолжать обеспечивать соблюдение правил и бороться с незаконной торговлей наркотическими веществами и лекарствами, чтобы предотвратить дальнейший вред обществу. Реакция финской таможни на эти вызовы была впечатляющей и сотрудничество между местными и международными властями имеет жизненно важное значение для обеспечения общественной безопасности",- добавил представитель таможни.

Напомним, что неоднократно разговаривавший с российским президентом президент Финляндии Саули Ниинисте, которого за это называли "шептуном Путина", больше не видит в этом положительных сторон.

Финляндия предоставит Украине 29 миллионов евро гуманитарной помощи и поддержки сотрудничества в сфере развития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации