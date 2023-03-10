Таможня Финляндии сообщила о рекордном количестве нарушений санкции против РФ

Количество таможенных правонарушений в Финляндии достигло своего пика из-за попыток обойти действующие санкции против России. Это привело к нарушениям регулирования и изъятия наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя таможни Финляндии Ханна Синконена, о котором пишет Helsinki Times.

В 2022 году было выявлено 6482 таможенных правонарушений, что на 1000 больше чем в предыдущем году.

"Большинство наркотиков были обнаружены в коммерческом трафике и заказаны онлайн через сайты даркнета и дискуссионные группы", - говорится в сообщении.

По словам Синкконена, социальный эффект от предотвращения преступности таможенной службой превысил 100 миллионов евро, при этом большинство нарушений связано с санкциями против России и Беларуси.

"Крайне важно продолжать обеспечивать соблюдение правил и бороться с незаконной торговлей наркотическими веществами и лекарствами, чтобы предотвратить дальнейший вред обществу. Реакция финской таможни на эти вызовы была впечатляющей и сотрудничество между местными и международными властями имеет жизненно важное значение для обеспечения общественной безопасности",- добавил представитель таможни.