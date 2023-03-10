Жодної користі: президент Фінляндії відмовився розмовляти з Путіним

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе, який неодноразово розмовляв із російським президентом і якого за це називали "шептуном Путіна", більше не бачить у цьому позитивних сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ніїністе агентству Bloomberg .

"Я сказав, що повністю готовий поговорити з ним, якщо буде якась користь від цього, але зараз нічого подібного ми не виявили", - сказав він.

Ніїністе дав інтерв'ю після зустрічі у Вашингтоні з президентом США Джо Баденом, на якій обговорювалося вступ Фінляндії до НАТО. Він є ініціатором подання Фінляндією та Швецією заяв про вступ до НАТО, кроку, спрямованого на зміцнення колективної безпеки після неспровокованого нападу Росії на Україну.

За словами Ніїністе, вимога Росії у грудні 2021 року припинити розширення НАТО та вивести війська зі Східної Європи, сигналізувала про повернення до епохи, коли великі держави оточували себе сферами впливу.

За його словами, це був перший поштовх для прагнення Фінляндії до членства в НАТО.

"Це змінило правила гри в наших очах, тому що досі ми завжди думали і говорили, що з власної волі залишаємося несоюзними у воєнному відношенні, але хто повірить у це після того, як Путін сказав, що "ви не можете приєднатися", - сказав Ніїністе.- Коли він сказав, що вимагає, щоб НАТО більше не розширювалося, практично це означає, що він хотів зону, вільну від НАТО, перед Росією".

Фінський лідер відвідує Вашингтон у рамках тижневої поїздки США. У розмові з журналістами Ніїністе сказав, що переговори з Байденом були "досить тривалими".

"США підтримували нас протягом усього процесу НАТО і продовжують робити це, наскільки це можливо", - сказав Ніїністе.