Мита Трампа спрацювали? Індія терміново зупинила закупки нафти в Росії, - ЗМІ

Власні джерела підтвердили виданню, що індійські державні нафтопереробні заводи почали відмовлятися від закупівель російської нафти. Це пов'язано із тим, що США натиснули на Індію жорсткими тарифами, щоб змусити індійський уряд відмовитися від торгівлі з Росією.

Індійські великі компанії - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та інші - планують змінити схеми закупівлі нафти в майбутньому циклі. Перша з компаній нещодавно придбала велику партію нафти у США, Бразилії та Лівії.

При цьому зазначається, що офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити закупівлю нафти з Росії. Публічно уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді, який перебуває у добрих стосунках з російським режимом, заявляє, що буде чинити опір тарифам Трампа.