Пошлины Трампа сработали? Индия срочно остановила закупки нефти у России, - СМИ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин на индийские товары, которые ввел президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Собственные источники подтвердили изданию, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы начали отказываться от закупок российской нефти. Это связано с тем, что США надавили на Индию жесткими тарифами, чтобы заставить индийское правительство отказаться от торговли с Россией.
Индийские крупные компании - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и другие - планируют изменить схемы закупки нефти в будущем цикле. Первая из компаний недавно приобрела крупную партию нефти в США, Бразилии и Ливии.
При этом отмечается, что официально Нью-Дели не дал никаких указаний нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупку нефти из России. Публично правительство премьер-министра Нарендры Моди, который находится в хороших отношениях с российским режимом, заявляет, что будет сопротивляться тарифам Трампа.
Отметим, индийские нефтеперерабатывающие компании ждут указаний от правительства после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары. Новые меры стали ответом на непрерывный импорт российской нефти.
Трамп 6 августа своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.
В МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Тем временем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.