Місце зустрічі Трампа і Путіна та анонс нових правил виїзду з України: новини за 12 серпня

У Білому домі назвали місце зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться в Анкориджі. Це найбільше місто на Алясці, розповіла прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Вона уточнила, що американський лідер "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства.

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

Президент зазначив, що це "позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися у навчанні в Україні".

Зеленський повідомив "хороші новини" і розповів, що сталося біля Добропілля

На Сумщині українські сили звільнили шість окупованих населених пунктів і вийшли на кордон у двох точках, розповів президент України Володимир Зеленський.

При цьому, за його словами, тим часом під Добропіллям російські групи просунулися на кілька кілометрів.

"Обмін територіями" з Росією неможливий навіть через референдум, - Стефанчук

Україна не може піти на обмін територіями з Росією навіть шляхом проведення референдуму. Порушення територіальної цілісності суперечить закону, підкреслив спікер Ради Руслан Стефанчук.

Він уточнив, що такий факт повинні мати на увазі іноземні політики.

СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання "Шахедів" у Татарстані

Дрони Служби безпеки України 12 серпня атакували термінал зберігання дронів-камікадзе "Шахед" у Татарстані.

У логістичному хабі, який потрапив під удар, росіяни зберігають готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі для них.