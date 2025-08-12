У Білому домі назвали місце зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться в Анкориджі. Це найбільше місто на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

"У п'ятницю вранці президент Трамп вирушить через усю країну в Анкорідж, штат Аляска, для двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним", - розповіла Лівітт.

Вона уточнила, що американський лідер "сповнений рішучості" завершити війну Росії проти України і зупинити вбивства. За словами Лівітт, твердою перевагою Трампа "завжди буде мир і партнерство", коли таких результатів можна досягти.

"Наразі немає лідера у світі, який був би більш прихильний до запобігання війнам або їхнього завершення, ніж президент Дональд Трамп", - вважає прессекретарка.

Також Лівітт уточнила, що така зустріч відбудеться, оскільки її ініціював російський диктатор Володимир Путін. Він попросив про особистий контакт із Трампом під час переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

За її словами, мета зустрічі - дати Трампу і Путіну можливість "краще зрозуміти, як можна покласти край цій війні".

"Ця адміністрація дійсно використовувала всі важелі, вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного врегулювання", - вважає Лівітт.

Анкоридж

Анкорідж - найбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука й оточене горами Чугач. Він є економічним і транспортним центром штату, що з'єднує авіалініями Азію та Північну Америку.

Тут м'якший клімат, ніж у багатьох інших районах Аляски, що робить місто зручним для життя і туризму.