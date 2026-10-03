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Место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ

11:00 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ Фото: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ (Getty Images)
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Силы обороны Украины 2 октября и ночью на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов.

Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное поражение направлено на уменьшение способностей российской армии применять ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

В районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские воины нанесли поражение пункту управления противника.

Также в районе Новотщеватого Донецкой области поражена переправа через реку Мокри Ялы.

Кроме того, в районе Громовки Херсонской области поражена ремонтная база оккупантов.

А в районе Вознесеновки Белгородской области РФ украинские воины избивали по составу материально-технических средств российских войск.

Удары по объектам РФ

Напомним, 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.

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