Место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд военных объектов РФ

Силы обороны Украины 2 октября и ночью на 3 октября поразили место запуска ударных дронов, пункт управления и переправу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

А в районе Вознесеновки Белгородской области РФ украинские воины избивали по составу материально-технических средств российских войск.

Кроме того, в районе Громовки Херсонской области поражена ремонтная база оккупантов.

Также в районе Новотщеватого Донецкой области поражена переправа через реку Мокри Ялы.

Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное поражение направлено на уменьшение способностей российской армии применять ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Так, в районе Донецка поражено место хранения, подготовки и пуска ударных дронов.

Удары по объектам РФ

Напомним, 2 октября украинские дроны поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России - ЛПДС "Самара".

1 октября Силы обороны Украины смогли не только поразить, но и успешно уничтожить склады хранения дрониа российского подразделения "Рубикон".

В тот же день Силы обороны поразили российское судно в Черном море, нефтяной объект Самарской области и другие важные цели.

А 30 сентября ВСУ сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по составу беспилотников, командного пункта и объектов материально-технического обеспечения.