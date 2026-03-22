Місто проти села: хто краще складає НМТ та яка різниця в середніх балах

Результати НМТ показують, що учні з міст мають дещо вищі бали, ніж їхні однолітки із сіл, однак суттєвого розриву між ними немає.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.
Головне:
За підсумками НМТ-2025, середній бал із української мови становив:
Схожа ситуація і з математикою:
З історії України різниця також не є значною:
Щоб отримати результат за шкалою 100-200 балів, потрібно набрати не менше 15% тестових балів з кожного предмета. Для української мови та історії України цей показник становить 15% плюс один бал.
Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 затверджує Міністерство освіти і науки України. Для 2026 року документ ще не затверджений, але можна ознайомитися з його проєктом.
Пороговий бал визначає мінімальний рівень знань, необхідний для вступу до закладу вищої освіти, і свідчить лише про базову підготовку абітурієнта.
Раніше РБК-Україна розповідало про формат НМТ-2026. Структура тесту залишиться такою ж, як і торік (3 обов’язкові предмети + 1 на вибір), без суттєвих змін у проведенні. Водночас оновлення торкнулися тестів з фізики (додали нові завдання) та хімії (зменшили кількість запитань).
Також ми писали, як створюють завдання для НМТ. Тести розробляють сертифіковані фахівці, після чого кожне питання проходить незалежну експертизу та перевірку на учнях. Завдяки цьому визначають складність і мінімізують помилки, хоча поодинокі технічні неточності все ж можливі.