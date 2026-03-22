Місто проти села: хто краще складає НМТ та яка різниця в середніх балах

Головне: Українська мова: випускники з міст мають середній бал 148,9, тоді як у селах він становить 143,3.

випускники з міст мають середній бал 148,9, тоді як у селах він становить 143,3. Математика: найбільший розрив зафіксовано саме тут - 136 балів у містах проти 128,2 у селах.

найбільший розрив зафіксовано саме тут - 136 балів у містах проти 128,2 у селах. Історія України: результати є найбільш зближеними - різниця становить лише 4,1 бала.

результати є найбільш зближеними - різниця становить лише 4,1 бала. Мінімальний поріг: для успішного складання іспиту потрібно набрати не менше 15% правильних відповідей.

для успішного складання іспиту потрібно набрати не менше 15% правильних відповідей. Перспективи 2026: проєкт таблиць переведення балів уже розроблено.

Які результати показали учні

За підсумками НМТ-2025, середній бал із української мови становив:

148,9 - у випускників із міст;

145,8 - із селищ;

143,3 - із сіл.

Схожа ситуація і з математикою:

136 - у містах;

131,1 - у селищах;

128,2 - у сільській місцевості.

З історії України різниця також не є значною:

143,4 - у містах;

140,8 - у селищах;

139,3 - у селах.

Що означає пороговий бал

Щоб отримати результат за шкалою 100-200 балів, потрібно набрати не менше 15% тестових балів з кожного предмета. Для української мови та історії України цей показник становить 15% плюс один бал.

Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100-200 затверджує Міністерство освіти і науки України. Для 2026 року документ ще не затверджений, але можна ознайомитися з його проєктом.

Пороговий бал визначає мінімальний рівень знань, необхідний для вступу до закладу вищої освіти, і свідчить лише про базову підготовку абітурієнта.