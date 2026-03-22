Общество Образование Деньги Изменения Экология

Город против села: кто лучше сдает НМТ и какая разница в средних баллах

13:34 22.03.2026 Вс
2 мин
Наибольший разрыв в результатах НМТ по математике
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Есть ли разница в результатах НМТ между абитуриентами из города и села? (Getty Images)

Результаты НМТ показывают, что ученики из городов имеют несколько более высокие баллы, чем их сверстники из сел, однако существенного разрыва между ними нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Украинский язык: выпускники из городов имеют средний балл 148,9, тогда как в селах он составляет 143,3.
  • Математика: наибольший разрыв зафиксирован именно здесь - 136 баллов в городах против 128,2 в селах.
  • История Украины: результаты наиболее сближены - разница составляет всего 4,1 балла.
  • Минимальный порог: для успешной сдачи экзамена нужно набрать не менее 15% правильных ответов.
  • Перспективы 2026: проект таблиц перевода баллов уже разработан.

Какие результаты показали ученики

По итогам НМТ-2025, средний балл по украинскому языку составил:

  • 148,9 - у выпускников из городов;
  • 145,8 - из поселков;
  • 143,3 - из сел.

Похожая ситуация и с математикой:

  • 136 - в городах;
  • 131,1 - в поселках;
  • 128,2 - в сельской местности.

По истории Украины разница также не является значительной:

  • 143,4 - в городах;
  • 140,8 - в поселках;
  • 139,3 - в селах.

Что означает пороговый балл

Чтобы получить результат по шкале 100-200 баллов, нужно набрать не менее 15% тестовых баллов по каждому предмету. Для украинского языка и истории Украины этот показатель составляет 15% плюс один балл.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 утверждает Министерство образования и науки Украины. Для 2026 года документ еще не утвержден, но можно ознакомиться с его проектом.

Пороговый балл определяет минимальный уровень знаний, необходимый для поступления в учреждения высшего образования, и свидетельствует только о базовой подготовке абитуриента.

Ранее РБК-Украина рассказывало о формате НМТ-2026. Структура теста останется такой же, как и в прошлом году (3 обязательных предмета + 1 на выбор), без существенных изменений в проведении. В то же время обновления коснулись тестов по физике (добавили новые задания) и химии (уменьшили количество вопросов).

Также мы писали, как создают задания для НМТ. Тесты разрабатывают сертифицированные специалисты, после чего каждый вопрос проходит независимую экспертизу и проверку на учениках. Благодаря этому определяют сложность и минимизируют ошибки, хотя единичные технические неточности все же возможны.

