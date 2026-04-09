UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Прикордонники показали, як виглядає знищений Часів Яр

16:00 09.04.2026 Чт
2 хв
Відео з показує масштаби катастрофи, яку принесли окупанти
aimg Сергій Козачук
Фото: Часів Яр сьогодні (Getty Images)

Часів Яр перетворився на місто-привид, де серед вщент розбитих будівель та порожніх вулиць не залишилося жодних ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Державної прикордонної служби України.

Читайте також: Росія намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, але ЗСУ знищують ворога (відео)

Ситуація у місті

На оприлюднених ДПСУ кадрах зафіксовано проїзд українських прикордонників на бронетехніці через знищений населений пункт.

Панорама міста складається виключно з розбитого бетону, вирв та руїн, що залишилися від житлових масивів.

Навколо панує повна пустка - попри гуркіт моторів техніки, на вулицях не видно цивільних чи вцілілих об'єктів інфраструктури. Пересування можливе лише бронею через глибоку багнюку та завали на дорогах.

У відомстві наголошують на катастрофічних масштабах руйнувань, які спричинила російська агресія.

"Порожні вулиці, розбитий бетон, гуркіт моторів бронетехніки, багнюка під колесами й жодних ознак життя навколо", - так описують прикордонники сучасний стан міста.

Ситуація на Донеччині

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Донецьку область, проте Сили оборони зривають плани ворога та проводять успішні контратаки. Зокрема, у південно-східній частині села Гришине на Покровському напрямку тривають стрілецькі бої, де ЗСУ активно нищать штурмовиків за підтримки артилерії та БПЛА.

Також триває протистояння безпосередньо у Часовому Яру. Раніше стало відомо, що росіяни намагаються накопичувати піхоту в місті, використовуючи снігопади як прикриття для перекидання підкріплень. Попри це, українські захисники продовжують ліквідовувати живу силу та техніку загарбників.

Водночас, за словами командира 93-ї ОМБр Павла Паліси, успіхи РФ на Донбасі залишаються символічними, а ворожі війська несуть значні втрати у спробах прорвати оборону ЗСУ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька областьЧасів ЯрВійна в УкраїніПрикордонники