Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пограничники показали, как выглядит уничтоженный Часов Яр

16:00 09.04.2026 Чт
2 мин
Видео с показывает масштабы катастрофы, которую принесли оккупанты
aimg Сергей Козачук
Фото: Часов Яр сегодня (Getty Images)

Часов Яр превратился в город-призрак, где среди полностью разбитых зданий и пустых улиц не осталось никаких признаков жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация в городе

На обнародованных ГПСУ кадрах зафиксирован проезд украинских пограничников на бронетехнике через уничтоженный населенный пункт.

Панорама города состоит исключительно из разбитого бетона, воронок и руин, оставшихся от жилых массивов.

Вокруг царит полная пустота - несмотря на грохот моторов техники, на улицах не видно гражданских или уцелевших объектов инфраструктуры. Передвижение возможно только броней через глубокую грязь и завалы на дорогах.

В ведомстве отмечают катастрофические масштабы разрушений, которые вызвала российская агрессия.

"Пустые улицы, разбитый бетон, грохот моторов бронетехники, грязь под колесами и никаких признаков жизни вокруг", - так описывают пограничники современное состояние города.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область, однако Силы обороны срывают планы врага и проводят успешные контратаки. В частности, в юго-восточной части села Гришино на Покровском направлении продолжаются стрелковые бои, где ВСУ активно уничтожают штурмовиков при поддержке артиллерии и БПЛА.

Также продолжается противостояние непосредственно в Часовом Яру. Ранее стало известно, что россияне пытаются накапливать пехоту в городе, используя снегопады как прикрытие для переброски подкреплений. Несмотря на это, украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу и технику захватчиков.

В то же время, по словам командира 93-й ОМБр Павла Палисы, успехи РФ на Донбассе остаются символическими, а вражеские войска несут значительные потери в попытках прорвать оборону ВСУ.

