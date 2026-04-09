Пограничники показали, как выглядит уничтоженный Часов Яр

Часов Яр превратился в город-призрак, где среди полностью разбитых зданий и пустых улиц не осталось никаких признаков жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Государственной пограничной службы Украины.
На обнародованных ГПСУ кадрах зафиксирован проезд украинских пограничников на бронетехнике через уничтоженный населенный пункт.
Панорама города состоит исключительно из разбитого бетона, воронок и руин, оставшихся от жилых массивов.
Вокруг царит полная пустота - несмотря на грохот моторов техники, на улицах не видно гражданских или уцелевших объектов инфраструктуры. Передвижение возможно только броней через глубокую грязь и завалы на дорогах.
В ведомстве отмечают катастрофические масштабы разрушений, которые вызвала российская агрессия.
"Пустые улицы, разбитый бетон, грохот моторов бронетехники, грязь под колесами и никаких признаков жизни вокруг", - так описывают пограничники современное состояние города.
Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область, однако Силы обороны срывают планы врага и проводят успешные контратаки. В частности, в юго-восточной части села Гришино на Покровском направлении продолжаются стрелковые бои, где ВСУ активно уничтожают штурмовиков при поддержке артиллерии и БПЛА.
Также продолжается противостояние непосредственно в Часовом Яру. Ранее стало известно, что россияне пытаются накапливать пехоту в городе, используя снегопады как прикрытие для переброски подкреплений. Несмотря на это, украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу и технику захватчиков.
В то же время, по словам командира 93-й ОМБр Павла Палисы, успехи РФ на Донбассе остаются символическими, а вражеские войска несут значительные потери в попытках прорвать оборону ВСУ.