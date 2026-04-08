Успіхи символічні: чи здатна РФ захопити весь Донбас - відповідь Паліси

11:03 08.04.2026 Ср
3 хв
Російські війська несуть значні втрати, наступаючи на Донеччині
Костянтин Широкун, Уляна Безпалько, Мілан Лєліч
Фото: російські війська несуть значні втрати у Донецькій областіі (Getty Images)

Російські війська намагаються захопити Донецьку область, але ЗСУ зривають плани ворога та проводять успішні контратаки.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса у інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Наступ РФ під Покровськом: у Гришиному тривають бої, ЗСУ мінусують ворожу артилерію

"Росіяни неодноразово публічно заявляли свої вимоги до України стосовно тих чи інших поступок, паралельно поєднуючи всі ці речі з погрозами, якимись термінами, дедлайнами тощо", - заявив Паліса.

За його словами, історично росіяни завжди вдаються до подібної переговорної тактики в той момент, коли вони самі відчувають, що не все так добре.

"Якщо ми беремо суто військову складову, то у найближчій перспективі вийти на адмінмежі Донецької області вони не зможуть. До прикладу, якщо ми візьмемо статистику загалом по лінії фронту за минулий рік – це в середньому близько 120 вбитих і поранених ворогів на окупований квадратний кілометр нашої території", - додав заступник керівника Офісу президента.

Він підкреслив, що на напрямку головного удару – минулого року це був Покровський напрямок – у них було приблизно 160 вбитих та поранених на квадратний кілометр захопленої території.

Також окремо варто виділити статистику за перший квартал 2026 року суто в межах Донецької області – це починаючи частково з Лиманського і на південь – аж до Олександрівського напрямку.

Станом на зараз на один окупований квадратний кілометр у Донецькій області у них виходить 316 вбитих та поранених. Тобто порівнюючи напрямки головного удару минулого року та сьогодні є зростання майже вдвічі. А їхні середньостатистичні втрати по лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі.

"Тому ви можете зробити висновки самі, які в них успіхи на Донецькому напрямку і з якими втратами. Просування в них мінімальні. Тактичні успіхи на кількох ділянках – дуже символічні. Оперативних – немає загалом. Тому вони насправді відірвані від реальності", - підсумував Паліса.

Водночас, він відмітив, що, безумовно, на фронті зараз важко, і усі перераховані результати - це, насамперед, заслуга українських воїнів.

Наступ росіян на Донеччині

Нагадаємо, наприкінці березня російські війська розпочали весняно-літній наступ у Донецькій області. Головний удар спрямували на Лиманський напрямок, який відкриває шлях до Слов’янська та Краматорська.

За словами представників командування ЗСУ, під час весняно-літнього наступу у Донецькій області окупанти намагатимуться захопити Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ.

Однак ЗСУ успішно відбивають атаки ворога. Зокрема, морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти розгромили наймасштабніший штурм із початку року в районі Олександрівки.

Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
