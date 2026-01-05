Росія намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, але ЗСУ знищують ворога (відео)
Російські окупанти намагаються перекинути більше піхоти в Часів Яр під прикриттям снігу. Але українські захисники активно ліквідовують ворожих солдатів і техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила в Telegram.
"У місті спостерігається погіршення погоди - ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу. Застосовує реактивну артилерію і мототранспорт", - ідеться в повідомленні бригади.
Там уточнили, що українські захисники знищують штурмові групи ворога, артилерію і автотранспорт, точки зльоту пілотів і наземні роботизовані комплекси.
За тиждень втрати РФ у Часовому Яру становлять:
- 29 солдатів убитими і 32 пораненими;
- 345 дронів різних типів;
- дві артсистеми;
- сім автомобілів;
- п'ять наземних дронів;
- 19 антен зв'язку;
- комплекси спостереження, системи радіоелектронної боротьби та автоматичний гранатомет;
- фортифікаційні споруди.
Фейки росіян про Часовий Яр
Нагадаємо, ще в липні минулого року міністерство оборони Росії написало про нібито захоплення Часового Яру.
Речник ОСГВ "Хортиця" в коментарі РБК-Україна підкреслив, що така заява є фейковою.
Уже в серпні спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що окупанти тільки частково контролюють Часів Яр.
До слова, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли про те, що росіяни посилили тиск на українських захисників у районі Покровська.
За інформацією українських воїнів, окупантам не вдається проводити лобові атаки, тому вони намагаються обійти Покровську агломерацію з двох боків. Воїни Сил оборони відбивають російські штурми.