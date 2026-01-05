Росія намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, але ЗСУ знищують ворога (відео)

Російські окупанти намагаються перекинути більше піхоти в Часів Яр під прикриттям снігу. Але українські захисники активно ліквідовують ворожих солдатів і техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 окрему механізовану бригаду імені короля Данила в Telegram.

За тиждень втрати РФ у Часовому Яру становлять:

Там уточнили, що українські захисники знищують штурмові групи ворога, артилерію і автотранспорт, точки зльоту пілотів і наземні роботизовані комплекси.

"У місті спостерігається погіршення погоди - ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу. Застосовує реактивну артилерію і мототранспорт", - ідеться в повідомленні бригади.

Фейки росіян про Часовий Яр

Нагадаємо, ще в липні минулого року міністерство оборони Росії написало про нібито захоплення Часового Яру.

Речник ОСГВ "Хортиця" в коментарі РБК-Україна підкреслив, що така заява є фейковою.

Уже в серпні спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов зазначив, що окупанти тільки частково контролюють Часів Яр.

До слова, раніше в Десантно-штурмових військах ЗСУ розповіли про те, що росіяни посилили тиск на українських захисників у районі Покровська.

За інформацією українських воїнів, окупантам не вдається проводити лобові атаки, тому вони намагаються обійти Покровську агломерацію з двох боків. Воїни Сил оборони відбивають російські штурми.