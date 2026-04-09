Прикордонники показали, як виглядає знищений Часів Яр

Часів Яр перетворився на місто-привид, де серед вщент розбитих будівель та порожніх вулиць не залишилося жодних ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Державної прикордонної служби України.

На оприлюднених ДПСУ кадрах зафіксовано проїзд українських прикордонників на бронетехніці через знищений населений пункт.

Панорама міста складається виключно з розбитого бетону, вирв та руїн, що залишилися від житлових масивів.

Навколо панує повна пустка - попри гуркіт моторів техніки, на вулицях не видно цивільних чи вцілілих об'єктів інфраструктури. Пересування можливе лише бронею через глибоку багнюку та завали на дорогах.

У відомстві наголошують на катастрофічних масштабах руйнувань, які спричинила російська агресія.

"Порожні вулиці, розбитий бетон, гуркіт моторів бронетехніки, багнюка під колесами й жодних ознак життя навколо", - так описують прикордонники сучасний стан міста.