Прикордонники показали, як виглядає знищений Часів Яр
Часів Яр перетворився на місто-привид, де серед вщент розбитих будівель та порожніх вулиць не залишилося жодних ознак життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Державної прикордонної служби України.
Ситуація у місті
На оприлюднених ДПСУ кадрах зафіксовано проїзд українських прикордонників на бронетехніці через знищений населений пункт.
Панорама міста складається виключно з розбитого бетону, вирв та руїн, що залишилися від житлових масивів.
Навколо панує повна пустка - попри гуркіт моторів техніки, на вулицях не видно цивільних чи вцілілих об'єктів інфраструктури. Пересування можливе лише бронею через глибоку багнюку та завали на дорогах.
У відомстві наголошують на катастрофічних масштабах руйнувань, які спричинила російська агресія.
"Порожні вулиці, розбитий бетон, гуркіт моторів бронетехніки, багнюка під колесами й жодних ознак життя навколо", - так описують прикордонники сучасний стан міста.
Ситуація на Донеччині
Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Донецьку область, проте Сили оборони зривають плани ворога та проводять успішні контратаки. Зокрема, у південно-східній частині села Гришине на Покровському напрямку тривають стрілецькі бої, де ЗСУ активно нищать штурмовиків за підтримки артилерії та БПЛА.
Також триває протистояння безпосередньо у Часовому Яру. Раніше стало відомо, що росіяни намагаються накопичувати піхоту в місті, використовуючи снігопади як прикриття для перекидання підкріплень. Попри це, українські захисники продовжують ліквідовувати живу силу та техніку загарбників.
Водночас, за словами командира 93-ї ОМБр Павла Паліси, успіхи РФ на Донбасі залишаються символічними, а ворожі війська несуть значні втрати у спробах прорвати оборону ЗСУ.