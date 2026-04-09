Часов Яр превратился в город-призрак, где среди полностью разбитых зданий и пустых улиц не осталось никаких признаков жизни.

Ситуация в городе На обнародованных ГПСУ кадрах зафиксирован проезд украинских пограничников на бронетехнике через уничтоженный населенный пункт. Панорама города состоит исключительно из разбитого бетона, воронок и руин, оставшихся от жилых массивов. Вокруг царит полная пустота - несмотря на грохот моторов техники, на улицах не видно гражданских или уцелевших объектов инфраструктуры. Передвижение возможно только броней через глубокую грязь и завалы на дорогах. В ведомстве отмечают катастрофические масштабы разрушений, которые вызвала российская агрессия. "Пустые улицы, разбитый бетон, грохот моторов бронетехники, грязь под колесами и никаких признаков жизни вокруг", - так описывают пограничники современное состояние города.