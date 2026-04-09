Пограничники показали, как выглядит уничтоженный Часов Яр
Часов Яр превратился в город-призрак, где среди полностью разбитых зданий и пустых улиц не осталось никаких признаков жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Ситуация в городе
На обнародованных ГПСУ кадрах зафиксирован проезд украинских пограничников на бронетехнике через уничтоженный населенный пункт.
Панорама города состоит исключительно из разбитого бетона, воронок и руин, оставшихся от жилых массивов.
Вокруг царит полная пустота - несмотря на грохот моторов техники, на улицах не видно гражданских или уцелевших объектов инфраструктуры. Передвижение возможно только броней через глубокую грязь и завалы на дорогах.
В ведомстве отмечают катастрофические масштабы разрушений, которые вызвала российская агрессия.
"Пустые улицы, разбитый бетон, грохот моторов бронетехники, грязь под колесами и никаких признаков жизни вокруг", - так описывают пограничники современное состояние города.
Ситуация в Донецкой области
Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область, однако Силы обороны срывают планы врага и проводят успешные контратаки. В частности, в юго-восточной части села Гришино на Покровском направлении продолжаются стрелковые бои, где ВСУ активно уничтожают штурмовиков при поддержке артиллерии и БПЛА.
Также продолжается противостояние непосредственно в Часовом Яру. Ранее стало известно, что россияне пытаются накапливать пехоту в городе, используя снегопады как прикрытие для переброски подкреплений. Несмотря на это, украинские защитники продолжают ликвидировать живую силу и технику захватчиков.
В то же время, по словам командира 93-й ОМБр Павла Палисы, успехи РФ на Донбассе остаются символическими, а вражеские войска несут значительные потери в попытках прорвать оборону ВСУ.