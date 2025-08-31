Місто на генераторах, світла ще немає: яка ситуація у Чорноморську після атаки РФ

В Одеській області тривають активні ремонтні роботи після нічного нальоту російських ударних дронів. Безпілотники ворога атакували виключно цивільну критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Хоча Кіпер не називав населені пункти, про які йде мова, скоріше за все, на увазі мається ситуація у Чорноморську, який атакували десятки ударних безпілотників.
"Паливо, продукти харчування, вода та всі необхідні товари в магазинах доступні, ціни стабільні, дефіциту не спостерігається. Інтернет та зв’язок працюють безперебійно, а всі банківські установи забезпечені генераторами. Лікарні також працюють у штатному режимі та надають усю необхідну допомогу", - повідомив глава ОВА щодо ситуації.
За його словами, водопостачання зараз також працює на генераторах. Щодо постачання електрики - активно тривають ремонтні роботи на атакованих ворогом об'єктах.
"Над відновленням цілодобово працюють 15 бригад, задіяно 18 одиниць техніки. Протягом дня вдалось повернути світло понад 2500 абонентам, але пошкодження значні, а отже процес відновлення потребує певного часу", - додав Кіпер.
У ніч на 31 серпня російська армія дронами атакувала Чорноморськ. Як заявляв мер міста Василь Гуляєв, це була наймасовіша атака на місто за час повномасштабної війни. Окупанти ударили по об'єктах енергетики, залишивши Чорноморськ без світла.
Як заявляли в енергокомпанії ДТЕК, під ударами росіян в Одеській області опинилися чотири об'єкти енергетики. Через атаку ворога подавати воду на верхні поверхи житлових будівель в Чорноморську будуть за графіком.