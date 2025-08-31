ua en ru
Наймасовіша атака на Чорноморськ: світла ще немає, водоканал на генераторах

Чорноморськ, Неділя 31 серпня 2025 13:21
Наймасовіша атака на Чорноморськ: світла ще немає, водоканал на генераторах Фото: у Чорноморську ліквідовують наслідки атаки дронів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Чорноморськ цієї ночі пережив наймасовішу атаку на місто з початку повномасштабної війни РФ проти України. У місті досі відновлюють електропостачання, а водоканал працює на генераторах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Чорноморська Василя Гуляєва та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Це наймасовіша атака з 2022 року на наше місто. Хочу сказати, що лікарня працює. Є вода, є електрика від генераторів. І також водоканал, запустили вже генератори і точково подаємо в місто воду. Також буде їздити автомобіль там, де не працюють генератори, буде подавати воду по домах", - розповів Гуляєв.

За словами очільника ОВА, енергетики наразі працюють над ремонтом систем, але прогнозів щодо відновлення поки немає.

"Прогнози щодо відновлення з’являться згодом. Пункти незламності відкриті з 12:00 -- там можна зарядити гаджети та отримати підтримку. Мобільний інтернет у місті працює, хоча зі зниженим рівнем якості", - додав Кіпер.

Як додав мер Чорноморська, ситуація у місті під контролем, всі служби працюють над відновленням.

"Тим паче, що завтра 1 вересня, і ми хочемо, щоб наші діти пішли до школи", - резюмував Гуляєв.

Росія атакувала Чорноморськ

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня російська армія дронами атакувала місто Чорноморськ в Одеській області. У місті після атаки зникла електроенергія, залишивши без світла близько 29 тисяч абонентів.

Як заявляли в енергокомпанії ДТЕК, сьогодні під ударами росіян в Одеській області опинилися чотири об'єкти енергетики.

