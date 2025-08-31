Город на генераторах, света еще нет: какая ситуация в Черноморске после атаки РФ

В Одесской области продолжаются активные ремонтные работы после ночного налета российских ударных дронов. Беспилотники врага атаковали исключительно гражданскую критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.
Хотя Кипер не называл населенные пункты, о которых идет речь, скорее всего, имеется в виду ситуация в Черноморске, который атаковали десятки ударных беспилотников.
"Топливо, продукты питания, вода и все необходимые товары в магазинах доступны, цены стабильны, дефицита не наблюдается. Интернет и связь работают бесперебойно, а все банковские учреждения обеспечены генераторами. Больницы также работают в штатном режиме и оказывают всю необходимую помощь", - сообщил глава ОГА о ситуации.
По его словам, водоснабжение сейчас также работает на генераторах. Относительно поставок электричества - активно продолжаются ремонтные работы на атакованных врагом объектах.
"Над восстановлением круглосуточно работают 15 бригад, задействовано 18 единиц техники. В течение дня удалось вернуть свет более 2500 абонентам, но повреждения значительные, а значит процесс восстановления требует определенного времени", - добавил Кипер.
В ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала Черноморск. Как заявлял мэр города Василий Гуляев, это была самая массовая атака на город за время полномасштабной войны. Оккупанты ударили по объектам энергетики, оставив Черноморск без света.
Как заявляли в энергокомпании ДТЭК, под ударами россиян в Одесской области оказались четыре объекта энергетики. Из-за атаки врага подавать воду на верхние этажи жилых зданий в Черноморске будут по графику.