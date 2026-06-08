Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу)

У Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли (із посиланням на КК "Київавтодор), що рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежують тимчасово, але на тривалий період часу:
Причина запроваджених змін полягає в тому, що впродовж цього часу фахівці відновлюватимуть конструкції мосту.
Згідно з наданою спеціалістами інформацією, на час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту:
Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":
Варто зауважити, що Берестейський проспект (колишній проспект Перемоги) - одна з найдовших (11,5 км) і головних транспортних артерій Києва.
Він пролягає від Галицької площі (колишня площа Перемоги) до Берестейського шосе (у західному напрямку).
В цілому проспект проходить через різні райони міста: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.
Уздовж нього розташована чимала частина Святошино-Броварської (так званої "червоної") лінії метро. Там також курсує численний громадський транспорт, включаючи тролейбуси та маршрутні таксі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.
Крім того, у "Київавтодорі" поділились інформацією про те, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року в цілому.
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