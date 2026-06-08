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Міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені (схема обходу)

11:10 08.06.2026 Пн
2 хв
Змінювати маршрут на цій ділянці мешканцям і гостям столиці потрібно з 8 червня
aimg Ірина Костенко
Міст на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої частково закрили для пішоходів (фото ілюстративне: Getty Images)

У Києві тимчасово обмежили рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. Обходити закриту ділянку доведеться до середини вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Чому та як надовго закривають частину мосту

У КМДА розповіли (із посиланням на КК "Київавтодор), що рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою обмежують тимчасово, але на тривалий період часу:

  • з понеділка, 8 червня 2026 року;
  • до вівторка, 15 вересня 2026 року.

Причина запроваджених змін полягає в тому, що впродовж цього часу фахівці відновлюватимуть конструкції мосту.

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Як саме можна обійти закриту ділянку мосту

Згідно з наданою спеціалістами інформацією, на час ремонту для пішоходів передбачили два варіанти обходу закритої ділянки мосту:

  • перший - організований обхід безпосередньо поруч із місцем ремонту (через сквер);
  • другий (ширший обхід) - пройти вздовж скверу імені Василя Стуса, спуститися до Берестейського проспекту та обійти закриту ділянку шляхопроводу.

Як пішоходами обійти закриту ділянку мосту (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим важливий Берестейський проспект

Варто зауважити, що Берестейський проспект (колишній проспект Перемоги) - одна з найдовших (11,5 км) і головних транспортних артерій Києва.

Він пролягає від Галицької площі (колишня площа Перемоги) до Берестейського шосе (у західному напрямку).

В цілому проспект проходить через різні райони міста: Шевченківський, Солом'янський та Святошинський.

Уздовж нього розташована чимала частина Святошино-Броварської (так званої "червоної") лінії метро. Там також курсує численний громадський транспорт, включаючи тролейбуси та маршрутні таксі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців.

Крім того, у "Київавтодорі" поділились інформацією про те, які дороги й мости відремонтують у столиці цього року в цілому.

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