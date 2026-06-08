Мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени (схема обхода)

В Киеве временно ограничили движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой. Обходить закрытый участок придется до середины сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор), что движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта с Кольцевой дорогой ограничивают временно, но на длительный период времени:
Причина введенных изменений заключается в том, что в течение этого времени специалисты будут восстанавливать конструкции моста.
Согласно предоставленной специалистами информации, на время ремонта для пешеходов предусмотрели два варианта обхода закрытого участка моста:
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":
Стоит заметить, что Берестейский проспект (бывший проспект Победы) - одна из самых длинных (11,5 км) и главных транспортных артерий Киева.
Он пролегает от Галицкой площади (бывшая площадь Победы) до Берестейского шоссе (в западном направлении).
В целом проспект проходит через разные районы города: Шевченковский, Соломенский и Святошинский.
Вдоль него расположена немалая часть Святошино-Броварской (так называемой "красной") линии метро. Там также курсирует многочисленный общественный транспорт, включая троллейбусы и маршрутные такси.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
Кроме того, в "Киевавтодоре" поделились информацией о том, какие дороги и мосты отремонтируют в столице в этом году в целом.
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