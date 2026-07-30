Міст метро в Києві частково закривають для транспорту: в які дні ймовірні затори (схема)

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту Метро. Зміни для водіїв запланували з 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом Метро у столиці частково обмежують:
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро "Гідропарк".
Роботи проводитимуть:
Отже, на час ремонтних робіт рух транспорту організують іншою смугою.
Насамкінець у КМДА повідомили, що в комунальному підприємстві:
Столичний міст Метро - перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках (тобто бетонні конструкції були прикручені до бетонних конструкцій на болтових з'єднаннях).
Його конструкція за радянських часів стала експериментальною (таких мостів було всього кілька в СРСР).
При цьому загальна довжина мосту Метро - 682,64 м.
Варто зауважити також, що ним пролягає Святошинсько-Броварська (так звана "червона") лінія Київського метрополітену.
В цілому міст Метро (разом із Русанівським мостом) сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку - Гідропарком.
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