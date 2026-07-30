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Мост метро в Киеве частично закрывают для транспорта: в какие дни вероятны пробки (схема)

20:08 30.07.2026 Чт
2 мин
Чтобы переехать с одного берега Днепра на другой, придется потратить больше времени
aimg Ирина Костенко
Движение по мосту Метро может быть осложнено (фото иллюстративное: Getty Images)

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту Метро. Изменения для водителей запланировали с 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • В какую сторону: движение транспорта по мосту Метро в Киеве частично ограничат в направлении станции метро "Гидропарк".
  • Сроки: ограничения будут действовать с 20:00 пятницы, 31 июля, до 17:00 понедельника, 3 августа.
  • Детали: дорожники будут работать круглосуточно в крайнем правом ряду, а движение организуют по другой полосе.

В какие дни двигаться придется с изменениями

В КГГА рассказали (со ссылкой на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту Метро в столице частично ограничивают:

  • с 20:00 пятницы, 31 июля;
  • до 17:00 понедельник, 3 августа.

Где именно запланировали ограничение движения

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении станции метро "Гидропарк".

Работы будут проводить:

  • круглосуточно;
  • в крайней правой полосе движения.

Следовательно, на время ремонтных работ движение транспорта организуют по другой полосе.

Ограничение движения на мосту Метро в Киеве в течение 31 июля - 3 августа (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Читайте также: Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

Чем особенный мост Метро в Киеве

Столичный мост Метро - первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках (то есть бетонные конструкции были прикручены к бетонным конструкциям на болтовых соединениях).

Его конструкция в советское время стала экспериментальной (таких мостов было всего несколько в СССР).

При этом общая длина моста Метро - 682,64 м.

Стоит отметить также, что по нему пролегает Святошинско-Броварская (так называемая "красная") линия Киевского метрополитена.

В целом мост Метро (вместе с Русановским мостом) соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом и зоной отдыха - Гидропарком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как надолго в Киеве решили закрыть фуникулер.

Кроме того, мы объясняли, почему поезда метро Киева не оставляют на станциях в ночную тревогу.

Читайте также, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

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