Мост метро в Киеве частично закрывают для транспорта: в какие дни вероятны пробки (схема)

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения транспорта на мосту Метро. Изменения для водителей запланировали с 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (со ссылкой на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по мосту Метро в столице частично ограничивают:
Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении станции метро "Гидропарк".
Работы будут проводить:
Следовательно, на время ремонтных работ движение транспорта организуют по другой полосе.
В заключение в КГГА сообщили, что в коммунальном предприятии:
Столичный мост Метро - первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках (то есть бетонные конструкции были прикручены к бетонным конструкциям на болтовых соединениях).
Его конструкция в советское время стала экспериментальной (таких мостов было всего несколько в СССР).
При этом общая длина моста Метро - 682,64 м.
Стоит отметить также, что по нему пролегает Святошинско-Броварская (так называемая "красная") линия Киевского метрополитена.
В целом мост Метро (вместе с Русановским мостом) соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом и зоной отдыха - Гидропарком.
Напомним, ранее мы рассказывали, как надолго в Киеве решили закрыть фуникулер.
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