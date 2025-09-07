UA

Міст через Дніпро у Кременчуці знову відкритий для транспорту

Фото: автомобілі знову можуть перетинати Дніпро в Кременчуці після пошкодження мосту (t.me/MinDevUA)
Автор: Каріна Левицька

Після нічної атаки на Кременчук автомобільний рух через міст через Дніпро вже відновлено. Завдяки оперативній роботі залізничників та місцевої влади проїзд забезпечено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

"Відновлено автомобільний рух мостом через Дніпро у Кременчуці. Дякую залізничникам і місту за швидку реакцію та невтомну роботу", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено міст через річку Дніпро в Полтавській області. Через це рух поїздів тимчасово зупинили, одночасно був зупинений і автомобільний рух.

Завдяки оперативній роботі залізничників та міської й обласної влади автомобільний рух уже відновлено.

"Вони швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всю необхідну техніку та ресурси й у надстислі терміни забезпечили безпечний проїзд автотранспорту", - пояснив міністр.

Кулеба повідомив, що для всіх, хто потребує додаткової інформації, працює гаряча лінія "Укрзалізниці":

  • 0 800 50 3111.

Крім цього актуальні оновлення можна отримати також на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

Удар по мосту через Дніпро

Зауважимо, що під час сьогоднішньої атаки на Україну у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".

Його тимчасово перекрили, що призвело до того, що ряд потягів курсував з обмеженнями, а деякі потяги й взагалі були відмінені.

В УЗ зазначили, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.

Ми писали, що після удару РФ запустили в місті безкоштовні автобуси через Дніпро.

