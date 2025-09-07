Мост через Днепр в Кременчуге снова открыт для транспорта

После ночной атаки на Кременчуг автомобильное движение через мост через Днепр уже восстановлено. Благодаря оперативной работе железнодорожников и местных властей проезд обеспечен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"Восстановлено автомобильное движение по мосту через Днепр в Кременчуге. Спасибо железнодорожникам и городу за быструю реакцию и неутомимую работу", - сказал Кулеба.
Он отметил, что сегодня ночью в результате вражеской атаки был поврежден мост через реку Днепр в Полтавской области. Из-за этого движение поездов временно остановили, одновременно было остановлено и автомобильное движение.
Благодаря оперативной работе железнодорожников и городских и областных властей автомобильное движение уже восстановлено.
"Они быстро организовали восстановительные работы, задействовали всю необходимую технику и ресурсы и в сверхсжатые сроки обеспечили безопасный проезд автотранспорта", - пояснил министр.
Кулеба сообщил, что для всех, кто нуждается в дополнительной информации, работает горячая линия "Укрзализныци":
Кроме этого актуальные обновления можно получить также на официальных ресурсах "Укрзализныци".
Заметим, что во время сегодняшней атаки на Украину в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".
Его временно перекрыли, что привело к тому, что ряд поездов курсировал с ограничениями, а некоторые поезда и вообще были отменены.
В УЗ отметили, что в ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка.
Мы писали, что после удара РФ запустили в городе бесплатные автобусы через Днепр.