Мост через Днепр в Кременчуге снова открыт для транспорта

"Восстановлено автомобильное движение по мосту через Днепр в Кременчуге. Спасибо железнодорожникам и городу за быструю реакцию и неутомимую работу", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сегодня ночью в результате вражеской атаки был поврежден мост через реку Днепр в Полтавской области. Из-за этого движение поездов временно остановили, одновременно было остановлено и автомобильное движение.

Благодаря оперативной работе железнодорожников и городских и областных властей автомобильное движение уже восстановлено.

"Они быстро организовали восстановительные работы, задействовали всю необходимую технику и ресурсы и в сверхсжатые сроки обеспечили безопасный проезд автотранспорта", - пояснил министр.

Кулеба сообщил, что для всех, кто нуждается в дополнительной информации, работает горячая линия "Укрзализныци":

0 800 50 3111.

Кроме этого актуальные обновления можно получить также на официальных ресурсах "Укрзализныци".