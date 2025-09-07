ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кременчуці після удару РФ запустили безкоштовні автобуси через Дніпро: подробиці

Неділя 07 вересня 2025 11:21
UA EN RU
У Кременчуці після удару РФ запустили безкоштовні автобуси через Дніпро: подробиці Фото: у Кременчуці після удару РФ запустили безкоштовні автобуси (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Кременчуці Полтавської області після удару РФ по мосту через Дніпро запустили безкоштовні автобуси з одного берега на інший через дамбу Кременчуцького водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram мера Кременчука Віталія Малецького.

Зазначається, що автобуси курсуватимуть із табличкою "Раківка – центр через м. Світловодськ. Безкоштовно". Перший рейс відбудеться об 11:30.

Маршрут прямування:

Вул. Республіканська (кінцева зуп. №2 "Розвилка") – вул. Макаренка – вул. І. Приходька – вул. В. Стуса – вул. Гайдамацька – вул. Академіка Герасимовича – с. Маламівка – с. Білецьківка – м. Світловодськ (Автостанція – вул. Героїв України) – с. Власівка (вул. Молодіжна) – с. Михайленки – с. Кривуші – м. Кременчук (вул. Б. Хмельницького – вул. Перемоги – вул. Університетська – вул. Небесної Сотні – зуп. "Центр").

Зворотний маршрут:

"Зуп. Центр" – вул. Небесної Сотні – вул. Університетська – вул. Перемоги – вул. Б. Хмельницького – с. Кривуші – с. Михайленки – с. Власівка (вул. Молодіжна) – м. Світловодськ (Автостанція – вул. Героїв України) – с. Білецьківка – с. Маламівка – Кременчук (вул. Академіка Герасимовича – вул. Гайдамацька – вул. В. Стуса – вул. І. Приходька – вул. Макаренка – вул. Республіканська, кінцева зуп. №2 "Розвилка").

За словами мера міста, орієнтовна тривалість поїздки – близько 1 години. Перший час автобуси відправлятимуться в обох напрямках по мірі набору пасажирів, з часом буде введено графік.

Витрати на перевезення компенсуються за рахунок Стабілізаційного фонду Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Удар по мосту через Дніпро

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекрили.

Через це ряд потягів курсують з обмеженнями, або тимчасово відмінені. В УЗ зазначають, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук Полтавська область
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії