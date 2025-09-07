У Кременчуці після удару РФ запустили безкоштовні автобуси через Дніпро: подробиці

У Кременчуці Полтавської області після удару РФ по мосту через Дніпро запустили безкоштовні автобуси з одного берега на інший через дамбу Кременчуцького водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram мера Кременчука Віталія Малецького.

За словами мера міста, орієнтовна тривалість поїздки – близько 1 години. Перший час автобуси відправлятимуться в обох напрямках по мірі набору пасажирів, з часом буде введено графік.

"Зуп. Центр" – вул. Небесної Сотні – вул. Університетська – вул. Перемоги – вул. Б. Хмельницького – с. Кривуші – с. Михайленки – с. Власівка (вул. Молодіжна) – м. Світловодськ (Автостанція – вул. Героїв України) – с. Білецьківка – с. Маламівка – Кременчук (вул. Академіка Герасимовича – вул. Гайдамацька – вул. В. Стуса – вул. І. Приходька – вул. Макаренка – вул. Республіканська, кінцева зуп. №2 "Розвилка").

Вул. Республіканська (кінцева зуп. №2 "Розвилка") – вул. Макаренка – вул. І. Приходька – вул. В. Стуса – вул. Гайдамацька – вул. Академіка Герасимовича – с. Маламівка – с. Білецьківка – м. Світловодськ (Автостанція – вул. Героїв України) – с. Власівка (вул. Молодіжна) – с. Михайленки – с. Кривуші – м. Кременчук (вул. Б. Хмельницького – вул. Перемоги – вул. Університетська – вул. Небесної Сотні – зуп. "Центр").

Зазначається, що автобуси курсуватимуть із табличкою "Раківка – центр через м. Світловодськ. Безкоштовно". Перший рейс відбудеться об 11:30.

Удар по мосту через Дніпро

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекрили.

Через це ряд потягів курсують з обмеженнями, або тимчасово відмінені. В УЗ зазначають, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки.