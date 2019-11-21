Миссия ООН призывает к непрерывному расследованию дел Майдана

Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций (ООН) по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана. Об этом говорится в заявлении организации на официальной странице в Facebook.

В организации подчеркнули, что "крайне важно не допустить любого прерывания расследования, которое уже обозначено задержками".

"Шесть лет назад в этот день начались протесты на Майдане. 96 мужчин и 2 женщины были убиты или умерли в результате насилия между 21 января и 20 февраля 2014 года. До сих пор расследованием не установлены виновные в убийстве 17 протестующих, а также 13 правоохранителей", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.

РБК-Украина писало, что вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Добавим, Генинспекция Генеральной прокуратуры Украины расследует исчезновение доказательств по делах Майдана. Пропали двое томов в уголовном производстве.